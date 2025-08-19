전국 청년개발자· 지역 청년 등 약 100여명 참가

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 18·19일 양일간 금성면 청춘어람에서 열린 ‘청년 개발자 컨퍼런스’를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 ‘로컬 청년개발자와 AI 활용기술’을 주제로 열렸으며, 전국 청년 개발자와 지역 청년 등 약 100명이 참석해 높은 관심을 얻었다.

이번 행사는 의성군이 추진하는 청년개발자 프로젝트의 일환으로, 지난 6월 의성체육관에서 열린 ‘청년개발자 경진대회’에 이은 연계 프로그램이다.

당시 경진대회에서는 전국에서 모인 100명의 청년 개발자가 농업·관광·복지 등 군정에 접목할 수 있는 소프트웨어 개발 아이디어 25건을 제안해 주목받았다.

컨퍼런스는 이틀간 서로 다른 두 가지 주제로 진행됐다.

첫째 날에는 CJ올리브영의 최가인 매니저 등 IT 분야 현직자들의 강연과 AI 기술 활용, 글로벌 테크 이슈를 주제로 의견을 나눴다.

둘째 날에는 로컬에서 활발히 활동 중인 청년 개발자들의 성공 사례가 공유돼 참가자들에게 실질적인 동기부여를 제공했다.

또한, 의성군은 지난해부터 추진해 온 청년 개발자의 생활 인구 유입과 관련해 군의 미래 방향을 논의하는 장을 마련했다.

김주수 군수는 “청년개발자들에게 지속적인 관심을 기울이며 의성군의 전통 산업과 신기술을 접목하겠다”며, “이러한 기술 융합 정책을 통해 지방소멸 문제를 극복할 수 있는 계기를 만들겠다”고 말했다.