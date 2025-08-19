[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대학교 농업과학연구소는 18 ·19일 이틀간 ‘2025 3P 화분매개 Network 중점연구 하계 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 참여 연구원의 사기 진작과 능력 향상, 연구 분야 간 인식 확대 및 소통 ‧ 공유 채널 활성화와 더불어, 관계기관과의 협력 강화를 위해 마련됐다.

워크숍에는 전문가, 관계기관, 연구진 등 총 50여 명이 참여했으며 조은기(한국탄소중립농업포럼) 이사장의 기조 강연과 18편의 연구 결과 발표 및 토론회 순으로 진행했다.

특히 ‘3P 화분매개 네트워크 활성화’를 주제로 다양한 화분 매개 곤충과 작물 생육 간의 관계, 화분매개와 산물의 기능성 기작 등 다양한 토론이 이뤄졌다.

국립경국대 정철의 농업과학연구소장은 “식물의학, 원예, 산림, 식품생명공학 및 식품영양 분야가 참여한 3단계 중점연구팀은 창의적이고 수월성 있는 연구를 통해 화분매개 기능성 기작을 구명하고, 농업생산의 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 농업과학연구소는 한국연구재단이 지원하는 이공계 대학 중점연구소 사업의 3단계에 진입했으며, 곤충-화분매개 상호작용의 생리․생태 및 분자적 기작 연구를 통해 화분매개 보호 육성, 농산물 생산성 고도화 및 관련 기능성 탐색과 증진을 주요 목표로 하고 있다.