3년간 10억 들여…19일 부산시와 업무협약 ‘정원 속의 도시, 부산’을 실현하는 계기 기대

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국남부발전이 낙동강 삼락둔치에 있는 부산 제1호 지방정원 ‘낙동강 지방정원’에 총 10억원을 지원해 ‘기업동행정원’을 조성한다.

부산시와 남부발전은 19일 ‘부산 낙동강정원 사회가치경영(ESG) 기업동행정원 조성’ 업무 협약식을 가졌다고 밝혔다. 이날 협약식에는 박형준 시장과 김준동 한국남부발전 사장 등이 참석했다.

협약에 따라 남부발전은 향후 3년간 총 10억 원을 지원해 낙동강 정원에 ‘사회가치경영(ESG) 기업동행정원’ 조성과 정원문화 확산을 위한 다양한 협력사업을 추진한다. 부산시는 정원 부지 제공, 관련 인허가 등 행정업무 지원과 조성 후 정원 유지관리를 맡는다.

‘기업동행정원’ 조성 사업은 한국남부발전이 추진하는 ESG경영을 위한 사업 중 하나로 기업의 정체성과 공익 가치를 담은 특화 정원을 낙동강 정원에 조성하는 것이다. 정원 조성을 통해 부산시와 남부발전은 낙동강 하구의 천혜의 자연환경과 철새 도래지, 습지, 수생식물 군락 등 생태 자원이 어우러진 경관을 조성할 계획이다.

특히 이번 정원 조성에 쓰일 묘목은 전량 산불 피해 지역인 안동에서 공급받는다. 이를 통해 피해 지역의 영세 양묘 농장을 지원하고 시민에게는 쾌적한 휴식 공간을 제공하는 상생 협력 모델을 만들어 나갈 계획이다.

또한 정원 조성에 친환경 자재 및 재활용 가능 소재를 활용하고 기후변화 대응과 생물다양성 보전을 고려한 식재 계획을 반영해 지속가능성을 더할 방침이다.

시와 남부발전은 이번 협약이 단순한 조경 사업을 넘어 정원문화 확산과 국가정원 지정 추진을 가속하고 생활 속 탄소중립과 ‘정원 속의 도시, 부산’을 실현하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 따라서 양 기관은 협약 기간동안 정원문화 확산을 위한 협력 체계 구축 등 공동사업도 단계적으로 추진할 예정이다.

박형준 시장은 “한국남부발전의 이번 기부는 단순한 재정 지원이 아니라 미래 세대를 위한 기후변화대응과 정원문화의 확산을 함께 이끌어가는 뜻깊은 동반자적 참여”라며 “이번 협약을 계기로 낙동강 정원의 국가정원 지정에 속도를 더할 것”이라고 말했다.

김준동 한국남부발전 사장은 “이번 사업이 남부발전의 친환경 경영 철학과 부산시의 정원문화 확산 정책이 연계된 대표 모범 사례가 되길 희망한다”며 “앞으로도 부산시와 긴밀히 협력해 탄소중립, 생태복지 등의 미래 환경가치를 높일 수 있는 사업을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.

한편 낙동강 지방정원은 사상구 삼락둔치 일대 국유지에 조성된 생태정원이다. 과거 농경지로 이용되다 2009년부터 2016년까지 진행된 낙동강 살리기 사업을 통해 자연수로, 습지, 보호숲, 자연초지, 산책로 등을 조성하고 철새도래지로 기능할 수 있게 복원됐다.

부산시는 2029년을 목표로 낙동강정원의 국가정원 지정을 추진하고 있다. 현재 국가정원으로 지정된 곳은 전라남도 순천의 순천만국가정원과 울산광역시의 태화강국가정원 등 두 곳이다.