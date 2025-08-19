한은 2025년 2분기 가계신용 발표 2분기 가계부채 24.6조원 늘어나

[헤럴드경제=홍태화 기자] 가계부채가 2분기 역대 최대 기록을 또 다시 갈아치웠다. ‘빚투(대출로 투자)’ 등을 통한 주택·주식 등 자산 투자가 급증한 탓이다.

19일 한국은행이 발표한 ‘2025년 2분기 가계신용(잠정)’ 통계에 따르면 지난 6월 말 기준 가계신용 잔액은 1952조8000억원으로 나타났다.

1분기 말(1928조3000억원)보다 24조6000억원이나 늘어 2002년 4분기 관련 통계 공표 이래 가장 많다. 분기 증가 폭도 2021년 3분기(+35조원) 이후 최대였다.

가계신용은 가계가 은행·보험사·대부업체·공적 금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용 금액(판매신용)까지 더한 ‘포괄적 가계 부채’를 뜻한다.

가계신용은 통화 긴축 속에 작년 1분기 3조1000억원 감소했지만, 한 분기 만에 반등한 뒤 올해 1분기까지 다섯 분기 연속 증가했다.

가계신용 중 판매신용(카드 대금)을 빼고 가계대출만 보면, 2분기 말 잔액이 1832조6000억원으로 전 분기 말(1809조5000억원)보다 23조1000억원 늘었다. 증가액이 전 분기(+3조9억원)의 약 6배에 이른다.

특히 가계대출 가운데 주택담보대출(잔액 1148조2000억원)이 14조9000억원 늘었고, 신용대출과 증권사 신용공여 등을 포함한 기타대출(잔액 684조4000억원)도 8조2000억원 불었다.

주택금융공사·주택도시기금의 정책대출 잔액은 2분기 말 기준 331조2000억원으로 전체 주택담보대출에서 28.8%를 차지했다. 한 분기 사이 2조6000억원 늘었지만, 비중은 29.0%에서 소폭 줄었다.

김민수 한은 금융통계팀장은 “2월 이후 주택매매 거래량이 크게 늘어 시차를 두고 주택담보대출에 영향을 미쳤다”며 “은행 등의 신용대출이 증가한 데다 2분기 주가가 큰 폭으로 반등해 증권사 신용공여도 급증하면서 기타대출 역시 늘었다”고 설명했다.