[헤럴드경제=고승희 기자] ‘봄비’를 부른 원로 가수 박인수(본명 백병종)가 18일 별세했다. 향년 78.

가요계에 따르면 박인수는 오랜 시간 알츠하이머를 앓다 최근 폐렴으로 건강이 악화, 이날 오전 세상을 떠났다.

고인은 생전 ‘한국 최초의 솔(Soul) 가수’로 불리며 ‘봄비’를 비롯해 다수의 유명한 노래를 남겼지만, 그의 삶은 파란만장했다.

고인은 1947년 평북 길주에서 태어나 한국전쟁 도중 피란길에서 어머니와 이별, 열두 살 때 입양돼 미국으로 건너갔다.

영어가 유창했던 그는 뉴욕 할렘가에서 접한 솔 창법으로 미8군 클럽 무대에 섰고, 1960년대 말 그룹 퀘션스의 객원보컬로 참여하며 신중현 사단에 합류했다. ‘한국 최초의 솔(Soul) 가수’가 탄생하는 순간이었다. 1970년엔 신중현이 작사·작곡한 ‘봄비’로 유명세를 얻었고, 이후엔 ‘나팔바지’, ‘펑크 브로드웨이’, ‘의심받는 사랑’, ‘꽃과 나비’, ‘당신은 별을 보고 울어보셨나요’와 같은 음반을 내싸. 1992년 ‘해뜨는 집’과 2013년 ‘준비된 만남’까지 지금까지 발표한 음반만 해도 총 20여장이다.

대표곡인 ‘당신은 별을 보고 울어보셨나요’는 한국전쟁 당시 헤어진 어머니를 그리워하는 노래다. 이 노래가 히트치며 그는 1983년 어머니와 극적으로 재회했다.

1970년대 중반엔 대마초 파동에 휘말렸고, 1990년대 중반부턴 저혈당 증세와 파킨슨병 등으로 건강이 악화돼 무대를 떠났다. 2002년엔 췌장암 수술을 받았고, 단기기억상실증으로도 고생이 적지 않았다.

2012년 즈음엔 건강이 회복돼 마포구의 한 재즈클럽에서 컴백 공연을 열었고, 이후 전국 각지에서 여러 차례 무대에 올랐다. 그가 녹음한 마지막 곡은 2013년 12월 ‘준비된 만남’이다.

빈소는 서울 영등포병원장례식장 302호에 마련됐다. 유족으로는 아내와 아들이 있다. 발인은 20일 오전 6시다.