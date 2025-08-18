[헤럴드경제=최은지 기자] “실험실에서 만든 난자와 정자로 배아까지 한다”

영화와 같은 일이 현실에서 가능해졌다. 자연임신이 어려운 경우 체외수정(시험관 시술)을 할 수 있는데, 체외수정은 인간의 생식기에서 난자와 정자를 채취해야 한다.

이제 실험실에서 난자와 정자를 만드는 시대다. 한발 더 나아가, 인간 배아까지 허용된 단계에 이르렀다. 유전성 질환 연구나 불임치료 개발에 대한 기대감이 높아지는 동시에 기술의 오용 가능성과 윤리적 우려도 동시에 제기되고 있다.

18일 한국바이오협회에 따르면 지난달 일본 내각부 생명윤리전문조사회는 인간 유도만능줄기세포(iPSC)에서 만든 난자와 정자를 사용해 인간 배아를 만드는 연구를 허용했다. 생명윤리전문조사회는 과학기술에 대한 일본의 최고의사 결정기관이다.

이제 일본에서는 기초연구자들이 실험실에서 줄기세포로 만든 정자와 난자를 체외 수정(IVF)에 사용해 연구를 위한 인간 배아를 생성할 수 있게 됐다. 지금까지 일본에선 인간 줄기세포로 정자와 난자를 만드는 연구는 인정하고 있지만, 수정은 허용하지 않았다.

이는 난자를 만드는 난소나 정자를 만드는 고환 등 생식기에서 채취하는 기술이 아닌, 피부나 혈액에서 채취한 체세포를 활용해 난자와 정자를 만들고, 이를 배양하는 것까지 가능해졌다는 뜻이다.

다만 일본 정부는 불임 및 유전병과 같은 문제에 대한 연구 목적으로만 허용했다. 또한 배아를 자궁에 이식할 경우 ‘인간’으로 태어날 수 있기 때문에, 기존의 수정란 연구와 마찬가지로 배양일은 최대 14일로 제한되고, 인간이나 동물의 자궁에 착상하는 것은 금지했다.

세계 최초로 iPSC를 개발한 일본은 이 분야 연구를 주도하고 있다. 이번 정부의 결정으로 일본이 전 세계적으로 미지의 영역에 있는 신흥 분야의 최전선에 서게 됐다는 평가가 나온다.

미국 바이오텍 전문지 GeneOnline 뉴스는 “이는 윤리적, 과학적 의미를 지닌 미지의 영역으로의 중요한 단계”라며 “과학자들은 인간 배아 발달을 전례 없이 자세히 연구하고 불임에 대한 잠재적인 치료법을 탐색할 수 있게 됐다”고 말했다.

일본을 비롯해 전 세계적으로 난소나 고환 등 생식기관 없이 정자와 난자를 생산하는 ‘시험관 내 배우자(난자와 정자) 형성(In Vitro Gametogenesis·IVG)’ 연구가 활발하다.

자연적인 임신 과정은 난자와 정자가 만나 난관에서 수정이 된 후 세포분열을 시작해 수정란이 자궁에 착상하고, 배아 세포가 자궁내막에 자리를 잡는다. 자연 임신이 어려운 부부에게는 체외수정이 이뤄지는데, 체외수정은 난소로부터 난자가 배란되기 전에 채취해 시험관에서 정자와 수정시킨 후, 수정란을 배양해 자궁내막에 이식하는 방법이다.

이 체외수정은 건강한 난자와 수정이 가능한 정자를 사람의 몸속에서 채취해야 한다. 반면 ‘시험관 내 배우자 형성’ 기술은 사람의 몸속에서 정자와 난자를 채취하는 것이 아닌, ‘실험실’에서 난자와 정자를 만들어 생명을 탄생시키는 기술이다. 피부나 혈액에서 채취한 세포를 줄기세포로 변환하고, 이를 다시 난자나 정자(생식세포)로 분화시키는 원리다. 체세포를 만능줄기세포로 재프로그래밍해 이를 생식세포로 다시 발달시키는 기술이다.

이 기술로 인간 배가를 만들면 이론적으로 자궁에 이식할 경우 새 생명을 탄생시킬 수 있다. 이미 쥐의 경우 iPSC 기술로 난자와 정자를 만들어 체외수정을 한 후 새끼를 태어나게 하는 것까지 성공한 단계다. 미국 국립과학원에 따르면 만능줄기세포를 사용한 인간 배우자(난자 및 정자)의 시험관 내(in vitro) 유도 과정은 계속 진행되고 있다.

IVG는 난자를 추출하기 위해 몸에 침습하지 않아도 되기 때문에 여성의 몸에 가하는 부담을 완화할 수 있다. 불임 문제에 해결책이 될 수 있다는 점에서 생식 의학의 관행을 크게 변화시킬 획기적인 기술로 평가된다.

다만 사회적, 윤리적, 법적 문제가 동반된다. 대표적으로 착상 전 유전자 검사(PGT)가 가능해 돌연변이를 보유하지 않은 배아를 선택할 가능성이 높아 우생학과 관련한 배아 선택 선호도에 대한 우려가 있다.

미국 의학 전문지 STAT뉴스는 “성숙하고 생존 가능한 인간 배우자(난자와 정자)의 완전한 재구성은 입증되지 않았으며 연구는 많은 과제에 직면해 있다”며 “이 기술이 발전해 임상 실습에 사용할 수 있게 된다면, 중요한 과학적, 윤리적, 사회적 문제를 제기할 수 있다”고 말했다.