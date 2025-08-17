[헤럴드경제=박혜림 기자] “30만원 짜리 싼 폰은 살까?”

한국 스마트폰 시장에서 고전 중인 모토로라가 또 한 번 가격 승부수를 던졌다. 삼성전자가 주름잡고 있는 국내 저가폰 시장에서 비슷한 가격으로는 살아남기 어렵다는 판단에서다. 당초 40만 원대 출시가 예상됐던 신제품을 30만원대라는 파격적인 가격에 선보였다. 군사용 내구성과 방수 및 방진 등 밀스펙(밀리터리 스펙) 성능으로 무장한 제품이다. 이번에는 “하루에 1대도 안 팔리는 제품”이라는 오명을 벗을 수 있을지 주목된다.

모토로라코리아는 밀스펙 수준의 내구성을 갖춘 저가 스마트폰 ‘모토 g56 5G(moto g56 5G)’를 14일 국내 출시했다.

이날부터 KT 단독으로 선보이며 전국 KT 매장과 공식 온라인몰 KT샵에서 구매할 수 있다. 공식 출고가는 33만 원이다. 색상은 팬톤 블랙 오이스터, 팬톤 그레이 미스트 2가지다. 제품 크기는 165.8×76.3×8.4mm, 무게 200g이다.

모토 g56 5G는 극한 환경에서도 안정적인 사용이 가능한 것이 특징이다. 미국 국방부 군사 표준 인증 MIL-STD-810H를 획득했다. 내열성과 내충격성, 방진·방수 성능(IP68·IP69 등급)까지 모두 충족한다. 전면에는 스크래치와 충격에 강한 코닝 고릴라 글래스 7i를, 후면에는 미끄러짐을 줄여주는 비건 레더를 적용했다.

모토로라코리아는 이번 제품을 시작으로 밀스펙 수준의 내구성을 갖춘 스마트폰을 지속 선보일 계획이다.

세부적으로 살펴보면 모토 g56 5G는 6.7인치 대화면 디스플레이와 120Hz 주사율, 87% 화면비로 부드러운 화면 전환과 몰입감 있는 시청 경험을 제공한다. 디바이스 크기도 작게 제작해 한 손 사용에 무리가 없도록 했다. 최대 1000니트 밝기로 햇빛 아래서도 화면이 선명하게 보인다. 돌비 애트모스(Dolby Atmos)와 하이레스 오디오(Hi-Res Audio) 인증을 받은 스테레오 스피커에는 저음 부스트(Bass Boost) 기능이 탑재돼 볼륨을 높여도 음이 뭉개지지 않고, 야외나 소음이 많은 환경에서도 안정적인 청취가 가능하다.

5000만 화소 메인 카메라는 소니 LYTIA 600 센서와 쿼드 픽셀 기술로 무장했다. 전면 카메라는 3200만 화소로 고해상도 촬영은 물론 어두운 환경에서도 선명한 나이트 비전, 자연스러운 아웃포커싱, 세밀한 색감·노출 조절이 가능한 프로 모드 등 다양한 전문가급 기능을 지원한다. AI 기반 이미지 최적화 기능은 촬영 환경에 따라 자동으로 밝기와 색상을 조정해 언제 어디서나 최적의 결과물을 제공한다. 스마일 셔터와 구글 렌즈 연동 기능도 지원해 누구나 손쉽게 고품질 사진을 기록할 수 있다.

미디어텍 디멘시티 7060 칩셋 기반으로 고사양 게임이나 4K 영상도 매끄럽게 실행된다. 기본 탑재된 8GB RAM은 ‘램 부스트’ 기술을 통해 최대 24GB까지 확장 가능해 멀티태스킹에도 안정적 속도를 유지한다. 5200mAh 대용량 배터리는 장시간 사용에 최적화돼 있으며 30W 터보파워 고속 충전으로 짧은 시간 내 빠르게 충전할 수 있다.

보안은 씽크패드에 적용된 보안 플랫폼 ‘씽크쉴드(ThinkShield)’를 기반으로 전방위 보호 체계를 갖췄다. 기본 탑재된 ‘모토 시큐어(Moto Secure)’ 앱을 통해 앱 권한과 네트워크 상태를 손쉽게 관리하고, 지문 잠금, 보안 폴더, 프라이버시 대시보드도 간편하게 설정할 수 있다. 공용 Wi-Fi와 같은 위험한 네트워크 연결 시 경고를 제공하는 기능도 함께 탑재돼 일상 속에서 안전하게 사용할 수 있도록 도와준다.

한편 중국 레노버에 인수된 모토로라는 지난 2022년 한국 시장에 재진출 했다. 하지만 지난해 8월 출시한 폴더블폰 ‘레이저40 울트라’가 1년여 동안 국내에서 수백 대만 판매되며 “하루에 1대도 안 팔리는 모델”이라는 오명을 얻는 등 고전을 면치 못하고 있다.