[헤럴드경제=민성기 기자] 국가대표 출신 공격수 조규성(미트윌란, 27)이 부상으로 고생했던 재활 시기를 돌아봤다.

조규성은 지난 15일(한국시각) 덴마크 미트윌란의 MCH아레나에서 열린 프레드릭스타드와의 2025~2026시즌 유럽유로파리그(UEL) 3차예선 2차전 홈경기를 통해 복귀를 신고했다.

2024년 5월 실케보리(3대3 무)와의 덴마크수페르리가 챔피언십 라운드 10차전에서 풀타임 출전한 뒤 약 1년 3개월만의 소집 명단 복귀다.

조규성은 2023~2024시즌을 마치고 무릎 반월상 연골 수술을 받은 후 2024~2025시즌 개막에 맞춰 복귀할 계획이었지만, 수술 후 합병증이 발생하며 시즌을 통째로 날리는 불운을 겪었다.

조규성은 16일 공개된 KFATV 대한민국 축구 국가대표팀 유튜브 채널을 통해 당시 상황에 대해 조규성은 “첫 수술을 한국에서 하고, 이탈리아에 가서 재활을 하다가 감염이 된 거다”라고 설명했다.

이어 “재활을 하다 무릎이 부어서 물이 무릎에 3번이나 찼다”라며 “(감염 박테리아를 없애는)수술을 하고 한 달 동안 병원에 누워 있었는데 12kg이 빠졌다”라고 덧붙였다.

그러면서 “하루에 3~4번씩 진통제를 맞으면서 밤에도 막 계속 깼다”라며 “그때가 살면서 가장 힘든 일이었던 것 같다”라고 고백했다.

인생에서 가장 힘든 시기를 보낸 조규성은 포기하지 않고 재활에 집중하면서 마침내 그라운드 복귀를 목전에 뒀다.

조규성도 “무릎을 구부렸다 펼 때 하도 한 쓰다 보니깐 점프할 때 아무래도 조금 아직은 (무릎에)뻑뻑함이 있다”라며 “내가 느끼기에는 거의 한 80%? 이제 마지막 작은 디테일적인 것들만 잡으면 팀 선수들과 풀 트레이닝을 같이 할 수 있을 것 같다”라며 몸 상태가 100%에 가까워지고 있다고 주장했다.

조규성은 국내 축구 팬들 사이에서 화제가 된 헤어스타일 변화에 대해서도 입을 열었다.

장발로 유명했던 조규성은 새 시즌 개막을 앞두고 머리와 눈썹을 밀면서 눈길을 끌었다. 헤어스타일 변화에 대해 그는 “내가 바리캉 사서 했다. 일주일에 한 번씩 밀고 있다”라고 설명했다.

변화를 준 이유에 대해선 “개성 있는 걸 좋아하는데 장발일 때는 딱 나라는 캐릭터가 있었다”라며 “점점 머리를 자르면서 뭔가 남들이랑 똑같은 평범한 사람인 것 같은 느낌이었다”라고 전했다.

이어 “그래서 ‘아 이거 안 되겠다. 그냥 반 삭발해야겠다’하고 반 삭발을 했는데, 조금 밋밋한 것 같아서 눈썹을 브릿지를 넣어야겠다고 넣었다. 난 지금 너무 만족하고 있다”라고 덧붙였다.