국민 임명식서 ‘국민께 드리는 편지’ “평화롭고 안전한 나라 위해 온 힘 다할 것” “대한민국 대통령 임명된 것 자랑스럽다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 15일 국민임명식에서 “위대한 80년 현대사가 증명하듯 대한민국 국력의 원천은 언제나 국민이었다”면서 “21대 대통령 이재명은 대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서 성큼성큼 직진하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 서울 광화문광장에서 열린 국민임명식 ‘국민께 드리는 편지’에서 이같이 말하고 “지금까지 그랬듯 ‘국민주권 정부’는 국정 운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민을 둘 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 광복 80주년 경축 행사 이후 국민으로부터 임명장을 받고 연단에 섰다. 이 대통령은 “빼앗긴 국민주권의 빛을 되찾은 80주년 광복절, 국민의 간절한 소망이 담긴 임명장을 건네받아 한없이 영광스럽고, 또 한없이 큰 책임감을 느낀다”고 운을 뗐다.

이 대통령은 이날 하얀색 넥타이를 매고 등장했다. 백지처럼 모든 것을 포용하며 새로이 시작하겠다는 의미를 담은 것이다.

이 대통령은 이어 “지난 겨울 광장을 뜨겁게 수놓은 오색 빛 외침이 그랬던 것처럼, 오늘 이 자리에 5200만 국민 저마다의 희망이 넘쳐나고 있다”며 “우리 모두에게 절박한 공통의 목표는 분명하다. ‘더 나은 나라’를 만들어달라는 것이자, 꿈과 희망이 넘치는 ‘국민 행복 시대’를 열어달라는 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 또한 “80년 전 1945년 8월 15일, 희망의 함성과 함께 태어난 ‘광복둥이’가 조국의 성장을 온몸으로 지켜본 팔십 어르신이 되어 이 자리에 함께하고 계신다”며 “1950년 전쟁의 포화를 겪으며 ‘흥남 철수 수송선’에서 태어난 소중한 생명들이 어느새 일흔네 살의 백발이 되어, 누구도 흔들 수 없는 강한 나라 대한민국을 마주하고 있다”고 했다.

이 대통령은 계속해서 “독립과 호국의 전장에서 목숨을 바쳐 나라를 지켜낸 여러분, 이역만리 타국에서 흘린 땀으로 근대화를 일궈낸 여러분 덕분에 세계 10위 경제 강국 대한민국이 존재한다”며 감사함을 표하기도 했다.

이 대통령은 거듭 “과거를 지켜냈고, 현재를 구했으며, 미래를 열어 갈 여러분 한 분 한 분의 삶이 바로 우리 대한민국의 현대사”라며 “우리의 피, 땀, 눈물이 닿았던 그 많은 자리마다 평화와 인권, 자유와 연대의 새 생명들이 솟아났고 칠흑 같은 절망과 위기를 변화와 기회의 역사로 바꿔냈다”고 말했다.

이 대통령은 “국민의 역량이 곧 나라의 역량이다. 국민이 잘 사는 것이 대한민국이 잘 사는 길”이라며 “국민의 잠재력과 역량을 키우는 일이 국가 발전의 원동력이 되고, 5200만 국민 한 명 한 명이 행복한 만큼 국력이 커지고, 그 국력을 모든 국민이 함께 누리는 ‘국민이 주인인 나라’ 대한민국, 우리가 상상하고, 꿈꿀 그 모든 미래의 중심에 위대한 대한국민이 계실 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이어 “전쟁 없이 걱정 없이 살고 싶다는 파주 대성동 ‘자유의 마을’ 주민들의 간절한 염원이, 더 이상 억울한 죽음은 있어선 안 된다는 참사 유가족들의 눈물을 씻어내고, ‘평화롭고 안전한 나라’로 피어날 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고도 약속했다.

그러면서 이 대통령은 “도전에 응전하며 위기를 기회로 바꿔낼 우리 기업인들이 자유롭게 성장해 세계 시장을 무대로 당당히 경쟁할 수 있도록, 나라의 미래를 준비하는 과학기술인들이 오직 혁신에만 몰두할 수 있도록, 든든하게 뒷받침하겠다”고도 말했다.

이 대통령은 끝으로 “하나 된 힘으로 지금의 위기를 이겨내고 더 영광스러운 조국을 더 빛나게 반드시 물려주자”면서 “위대한 우리 대한국민께서 다시 세워 주신 나라, 대한민국 대통령으로 임명된 것이 한없이 자랑스럽다. 이 자랑스러움을 국민의 기쁨과 행복으로 반드시 돌려드리겠다”고 목소리를 높였다.