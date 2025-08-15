“국민주권정부, 국익 중심 실용외교…협력 모색” “이주노동자 차별·폭력·인권침해 철저히 대응”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 15일 조셉 윤 주한 미국대사대리 등 주한 외교단을 만나 “앞으로도 가급적 많은 정상과 교류하기 위해 노력하겠다”면서 “대면 교류가 제약될 수밖에 없는 현실은 서신, 그리고 전화 통화를 통해 보완해 나갈 생각”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 개최된 ‘대통령의 초대, 주한외교단 만찬’에서 “국가 간 관계의 출발점은 사람과 사람의 만남과 소통”이라며 이같이 말했다.

이날 주한 외교단 만찬은 이 대통령과 주한 외교사절이 처음 만나는 자리로, 윤 대사대리를 비롯해 다이빙 주한 중국대사, 미즈시마 코이치 주한 일본대사 등 대사 81명과 대사대리 11명, 대리 참석자 2명이 함께 했다.

또한 제이비어 브런슨 주한미군사령관, 강신철 한미연합사부사령관, 데릭 매콜리 유엔사부사령관 등도 참석했다. 국제기구 대표로는 UN아태경제사회위원회, UN난민기구 등 관계자 10명이 자리했다.

국회에선 김석기 외통위원장, 김영배 더불어민주당 외통위 간사, 김건 국민의힘 외통위 간사와 각국 특사단장 10명이 참석했다.

경제계 인사로는 최태원 대한상의 회장, 류진 한국경제인협회 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 윤진식 한국무역협회 회장, 최진식 한국중견기업연합회 회장 등 6단체장이 만찬을 함께했다.

이밖에 각 부처 장관, 강훈식 비서실장 등 대통령실 인사, 외교부 관계자 등 정부 관계자도 대거 참석했다.

이 자리에서 이 대통령은 주한외교단을 향해 “각국과 대한민국 간 가교인 여러분을 한시라도 빨리 이 자리에 모시고 싶었다”면서 “작년 비상계엄 이후 국내 정치적 혼란 때문에 외교관 여러분들의 활동에 많은 어려움을 겪으셨을 것으로 생각된다”고 운을 뗐다.

이 대통령은 “여러분께서 한국에 대해 애정을 갖고 계신 만큼 한국의 미래에 대해서도 걱정이 크셨을 것”이라며 “대한민국이 위기를 극복하는 과정에서 우리의 민주주의 회복력과 우리 국민의 저력을 일관되게 신뢰해 주신 여러분께 이 자리 빌려 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 강조했다.

이어 이 대통령은 취임 당시 주한 외교단을 초청하지 못한 것을 두고 “신정부 출범을 급하게 준비하다 보니 지난 6월 대통령 취임선서식에 외교단 여러분을 모시지도 못했다”면서 “그래서 오늘은 오전 광복절 경축식부터 이 만찬까지 꽉 찬 일정을 각별히 준비했다는 말씀을 드린다”며 양해를 구하기도 했다. 이 대통령은 취임 당시 선서식을 약식으로 진행했다.

이 대통령은 이날 적극적인 외교 활동에 나서겠다는 의지를 내비쳤다. 이 대통령은 “하반기에는 여러 다자 정상회의들이 예정돼 있다”면서 “9월 국제연합(UN)총회, 10월 아세안(ASEAN) 관련 정상회의, 그리고 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의, 그리고 11월 주요 20개국(G20) 정상회의가 연이어 개최된다”고 소개했다. 이어 이 대통령은 “다양한 계기에 여러분 국가의 정상과도 만나 소통할 기회를 갖게 되기를 희망한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 신정부 외교 기조를 재차 언급하기도 했다. 이 대통령은 “우리 국민주권정부는 국익 중심의 실용외교를 기치로 삼고 있다”며 “기존의 돈독한 관계를 연속성 있게 소중히 가꿔 나가면서 급변하는 국제정세에 유연하게 대처하기 위해 특정한 사고에 치우치지 않을 것”이라고 말했다.

계속해서 이 대통령은 “서로의 이익을 증진하는 다양한 협력과 연대를 모색해 나갈 것”이라며 “협력과 연대를 통해 키워지는 국익은 결국 서로의 민생에 도움이 될 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 또한 “국제사회가 직면하고 있는 다양한 글로벌 도전을 함께 헤쳐 나가기 위해 힘을 보태고 책임을 다할 것”이라고 했다.

이날 이 대통령은 이주노동자 등 한국 내 외국인에 대한 차별·인권침해 등에 엄정히 대응하겠다는 입장을 재확인했다.

이 대통령은 “우리 대한민국이 지향하는 글로벌 책임 강국은 편견과 차별 없는 사회를 만드는 데서부터 시작된다”면서 “거창한 구호보다 바로 우리 옆에 살고 있는 이주노동자들에 대해 차가운 시선을 거두고 편견을 없애는 것이 우리 대한민국의 국격을 높이는 길”이라고 목소리를 높였다.

이어 이 대통령은 “다름과 다양성을 존중하는 문화가 바로 그 사회를 발전시키는 토양이며 우리 정부는 이 토양을 잘 가꾸어나가기 위해 더욱 노력할 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 최근 있었던 외국인 노동자 폭력 사건을 겨냥해 “최근 한국 내에 일각에서 바람직하지 못한 외국인 혐오 정서나 이주노동자 인권 침해 등 문제들이 발생하고 있는데, 이에 대해서는 그 심각성을 충분히 인지하고 대응하도록 하겠다”고 약속했다.

그러면서 이 대통령은 “여러분의 나라에서 생활하는 우리 국민의 권익과 안전 보호에도 각별히 신경 써주실 것을 부탁드린다”고 당부하기도 했다.

이 대통령은 이날 또한 문화의 중요성을 언급했다. 이 대통령은 “외교단 여러분. 개인적 유대 강화를 위한 토양은 기억의 공유와 상대 문화에 대한 이해라고 생각한다”면서 “인적 교류는 국가와 국민 간 상호 이해를 높이기 위한 결정적인 고리이자 한 국가의 글로벌 위상을 가늠하는 중요한 척도”라고 했다.

이 대통령은 이어 “문화는 더 이상 지리적, 언어적 한계가 없는 글로벌 공동체”라며 “그리고 그 핵심에는 다름에 대한 인정, 공존의 가치가 자리하고 있다. 문화의 힘으로 우리는 더욱 연대하고, 화합하고, 협력할 수 있을 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 “결국 국가 간 관계도 개인 개인의 관계처럼 자주 보고 대화하는 것이 중요하다”며 “한국에 상주하면서 양국 간 소통의 길목을 지키는 여러분의 가교 역할은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것”이라고 외교단에 감사의 뜻을 표했다.

그러면서 이 대통령은 “오늘 이 자리에는 외교부를 포함해서 정부의 각 부처와 관계 기관 대표들이 다 함께하고 계시니, 여러분들의 나라와 한국을 잇는 의미 있는 친교의 시간이 되시길 바란다”며 건배를 제안했다.

이날 만찬은 제주 무청 시래기를 곁들인 연잎 한우 갈비찜과 동해산 가리비, 신안 민어 맑은국, 황남빵 활용한 디저트 등 각 지역의 특산품으로 구성된 한식이 제공됐다. 건배주로는 미르아토 샤인머스켓 화이트 스파클링 와인, 만찬주로는 경주 최부잣집 가양주인 대몽재가 올라왔다.