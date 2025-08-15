광복잘인 15일 진보, 보수 대규모 집회

[헤럴드경제=홍태화 기자] 진보와 보수 양 진영 단체들이 광복 80주년인 15일 서울 도심에서 각각 대규모 집회를 개최했다.

민주노총은 이날 서울 중구 숭례문 앞에서 ‘8·15 광복절 사전대회’를 열었다. 무더위 속에 모인 약 5000명(경찰 비공식 추산)의 참가자는 “미국의 경제 수탈, 평화 위협 저지하자”고 외쳤다. “노동자의 힘으로 내란세력 청산하자”는 구호도 나왔다.

양경수 민주노총 위원장은 대회사에서 “신냉전이라는 이름으로 패권 다툼이 전면화하는 지금, 미국 트럼프는 관세 폭탄과 군비 확장으로 전쟁을 도모하고 수탈을 강요하고 있다”며 “한미 정상회담을 앞두고 있는 정부는 미국에 당당히 ‘아니오’라고 얘기해야 한다”고 주장했다. 이 집회에는 정의당 권영국 대표와 진보당 정혜경·전종덕 의원 등도 참석했다.

이른바 ‘윤 어게인’ 집회도 벌어졌다. 전광훈 사랑제일교회 목사가 이끄는 자유통일당과 천만인운동본부는 이날 정오 무렵 서울역 인근에서 ‘8·15 광복절 국민대회’를 개최했다.

이 집회에는 경찰 비공식 추산으로 4500명이 모였다. 이들은 ‘부정선거 아웃’ 등의 구호를 외쳤다. 전 목사는 연단에 올라 “우리가 원래 집회하던 광화문광장에 1000만명이 모이면 이재명은 하야할 것”이라고 주장했다.

천만인운동본부는 오후 2시부터 서울역을 출발해 한국은행 로터리를 거쳐 종로3가까지 행진에 나섰다. 자유통일당은 오후 4시부터 숙대입구를 지나 삼각지까지 행진했다.

이날 서울 도심에는 자유통일당과 양대 노총 집회를 포함해 모두 48건의 집회가 신고됐다. 경찰은 집회·시위 관리에 기동대 60여개 부대 4000여명을 투입했다.