[헤럴드경제= 박영훈 기자] “연봉킹 택진이형 어쩌다”

IT업계 ‘연봉킹’ 김택진 엔씨소프트 대표의 연봉이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 김택진 대표는 게임머들 사이에선 ‘택진이형’으로 불리는 스타 경영자다. 한해 몇백억원의 연봉을 수령해 화제가 됐다.

한때 상반기 기준으로만 133억원을 받았다. 월로 보면 22억원 꼴이다.

지난 14일 엔씨소프트 반기보고서에 따르면 창업자인 김택진 공동대표가 올해 상반기 보수로 약 19억8200만원을 수령했다. 김 대표는 급여 12억8000만원, 상여 7억원, 기타 근로소득 300만원을 받았다.

김 대표의 연봉은 갈수록 줄고 있다. 상반기만 기준으로 2020년 133억9000만원을 수령한 이후 2021년 94억4000만원, 2022년 57억7000만원, 2023년 26억4000만원, 2024년 22억9000만원, 2025년 19억8200만원으로 줄었다.

대표 게임인 리니지 시대가 저물면서 실적이 최악이기 때문이다. 엔씨소프트는 지난해 20여년 만에 적자를 기록했다. 올 2분기 반등에 성공, 깜짝 실적을 내놓았지만 아직 기대에 크게 못 미친다.

김택진 대표 연봉에 대해 엔씨소프트측은 “단기성과인센티브는 2024년의 경우 재무목표(매출액·영업이익) 달성도 미충족된 결과 등을 반영해 미지급을 결정했다”고 전했다.

결국 IT업계 연봉킹 자리도 뺏겼다.

올 상반기 현직에 있는 IT 기업 대표 가운데, 가장 많은 보수를 받은 사람은 김창한 크래프톤 대표인 것으로 나타났다. 김창한 대표의 보수는 1년 새 13억이나 올랐다.

김창한 대표는 올해 상반기 보수로 39억1400만원을 받은 것으로 나타났다.

전체 연봉킹은 크래프톤 ‘배틀그라운드’ IP 총괄 프로듀서(PD)인 장태석 이사다. 장 이사는 상반기 57억3500만원을 수령했다.

한편 최수연 네이버 대표의 상반기 보수 총액은 25억5000만원으로 나타났다. 7년만에 경영 일선에 복귀한 네이버 창업자 이해진 이사회 의장은 15억 8000만원을 받았다.

정신아 카카오 대표는 상반기 9억3300만원을 받았다. 게임업체 넷마블 창업자 방준혁 의장은 12억6200만원을 수령했다.