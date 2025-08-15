문체부, 서울시에 ‘외래어’ 명칭 변경 권고 ‘러너스테이션, 펀스테이션’ 등 외래어 사용 자제 권고 공문

[헤럴드경제=박병국 기자] 문화체육관광부가 서울시에 정책명 ‘외래어’ 사용을 자제할 것을 권고한 것으로 확인됐다.

15일 헤럴드경제의 취재를 종합하면 문체부는 지난달 14일 서울시의 ‘펀스테이션’, ‘러너 스테이션’, ‘핏스테이션’ ‘스마트무브 스테이션’ 등의 이름을 이해하기 쉬운 한글로 교체할 것을 주요 내용으로 하는 개선 권고 공문을 보냈다. 펀스테이션은 서울시가 ‘편한 지하철을 펀(fun)한 지하철로!’라는 슬로건 아래 추진하고 있는 지하철 역사 혁신 프로젝트다. 시는 펀스테이션 사업의 일환으로 지난 2024년부터 여의나루역 러너 스테이션, 뚝섬역 핏 스테이션, 먹골역 스마트무브 스테이션 등을 차례로 만들고 있다. 러너스테이션은 물품보관함, 탈의실 및 파우더룸 등을 갖춘 곳이며, 핏스테이션은 운동을 할 수 있는 공간이다. 스마트무브스트에이션은 현대인의 생활패턴을 변화시키기 위해 ‘움직임(Move)’을 주제로 조성된 공간이다. 증강현실 체험형 사이클존, 인공지능(AI) 기반 운동·체력 측정 등을 할 수 있다.

문체부 관계자는 본지와의 통화에서 “스마트무브스테이션의 경우, 외국인에게 물어도 무슨 뜻인지 모를 정도로 난해한 이름”이라며 “서울시는 자체 조례를 통해서도 한글 사용을 권장하고 있어 국립국어원과 함께 서울시에 이름 개정을 권고했다”고 말했다. 실제로 2014년 서울시는 ‘서울시 국어사용조례’를 제정 공포한 바 있다. 서울시 국어사용조례 2조는 ‘시장은 공문서 등에 어문규범에 맞는 알기 쉬운 용어와 문장을 사용함으로써 서울민에게 국어 사용의 바른 본보기를 보이며 국어를 지키고 빛내고자 힘써야 한다’고 규정하고 있으며, 3조를 통해서는 ‘시장은 시민의 올바른 국어ㆍ한글 사용을 위한 시책을 마련하도록 노력하여야 한다’고 밝히고 있다.

서울시는 문체부의 정책명 및 공공시설물 명칭 개선권고에 “펀 스테이션은 ‘사용중인 정책명’으로, 명칭 변경시 단순한 한글 사용이 아닌 ‘정책 및 각 사업지별 특성을 잘 드러낼 수 있는 시민 친화적인 한글 명칭 개발’이 중요한 점을 감안, 올해 새롭게 조성되는 사업에는 권고를 반영하겠다고 답했다.

특히 서울시는 회신 공문을 통해 “‘러너’, ‘러닝 크루’ 등은 한글은 아니지만 시민들이 통상적으로 사용하는 표현으로, 단순한 명칭 변경을 넘어 이러한 생활 속 외래어를 우리말로 다듬는 과정 자체를 시민 참여로 추진하하고 문화체육관광부 국어정책과, 국립국어원 및 서울시 국어책임관 등 유관부서 지속 협의를 진행하겠다”고 밝혔다.