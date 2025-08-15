광복절인 15일 韓日양국 정상 메시지

[헤럴드경제=홍태화 기자] 광복 80주년인 15일 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 각각 경축사와 추도사를 통해 양국에 우호적으로 해석될 수 있는 메시지를 나란히 냈다.

이 대통령은 이날 광복절 경축사에서 “우리 곁에는 여전히 과거사 문제로 고통받는 분들이 많이 계신다”며 “일본 정부가 과거의 아픈 역사를 직시하고 양국 간 신뢰가 훼손되지 않게 노력해 줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

그는 일제강점기 징용과 위안부 문제 등 일본이 민감하게 여길 수 있는 부분은 직접적으로 말하지는 않았다.

이어 “일본은 마당을 같이 쓰는 우리의 이웃이자 경제 발전에 있어 떼놓고 생각할 수 없는 중요한 동반자”라고 덧붙였다.

오는 23일 일본 방문에 대해서는 “국익 중심 실용외교의 원칙으로 셔틀 외교를 통해 (일본 정상과) 자주 만나고 솔직히 대화하면서 일본과 미래 지향적인 상생 협력의 길을 모색하겠다”고 설명했다.

이시바 시게루 일본 총리는 이날 일본 정부가 주최한 전국 전몰자 추도식에서 일본 총리로는 13년 만에 ‘전쟁의 반성’을 언급했다.

그는 “전쟁의 참화를 결단코 되풀이하지 않겠다”며 “그 전쟁의 반성과 교훈을 이제 다시 가슴 깊이 새겨야 한다”고 강조했다.

역사 인식이 비교적 온건하다고 평가받는 이시바 총리는 당내 보수파 반대로 역대 총리들이 1995년부터 10년 간격으로 발표했던 담화를 내지는 않았으나, 추도사에서 ‘반성’을 언급하며 일본이 무모한 전쟁을 했던 과정을 검증해야 한다는 인식을 나타낸 것으로 보인다.

아울러 그는 일본 총리들이 2012년 이전에 ‘반성’과 함께 쓴 ‘침략’이나 ‘가해’라는 표현은 사용하지 않았지만, 참의원(상원) 선거 패배 이후 퇴진 압박을 받는 상황에서도 이전 자민당 총리들보다는 가해 역사에 비판적 태도를 취한 것으로 분석된다.

이 대통령이 경축사에서 미래 지향적 한일관계에 무게를 싣고, 이시바 총리도 추도사의 역사 관련 내용에 변화를 주면서 한일 정상은 내주 일본에서 열릴 정상회담에서도 관계 강화 기조 속에서 다양한 협력 방안을 논의할 것으로 전망된다.