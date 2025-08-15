당 재난대책위 확대 방침

[헤럴드경제=전새날 기자] 정청래 더불어민주당 당 대표는 광복절인 15일 경기도 포천 수해 현장을 찾아 피해 상황을 점검했다.

정 대표는 이 자리에서 “예상치 못한 기록적인 폭우는 자연재해라고 볼 수 있지만, 그걸 예상하거나 막을 준비를 하지 못한 건 인재도 포함된 것”이라고 말했다.

이어 “기후 위기 때문에 극한 폭우가 일상적 폭우가 될 수 있으니 미리 대비해서 막아야 하는데, 문제는 돈”이라며 “정부에 건의하겠지만 특별한 대책에는 특별한 예산을 편성해야 하지 않겠느냐”고 언급했다.

그는 “당에서도 매뉴얼을 만들어 재발 방지 대책을 종합적으로 마련해보자고 해서, 당 재난대책위를 크게 확대하려 한다”고 덧붙였다.

정 대표는 현장에 동행한 국회 행정안전위원회 간사인 윤건영 의원에게 직접 대책 마련을 지시하기도 했다.

이날 방문에는 윤 의원과 김병주 최고위원, 김승원 의원, 한민수 대표 비서실장, 권향엽·부승찬 대변인 등이 동행했다.