김문수, 당사 압수수색 저지 무기한 농성 안철수, ‘극우’ 전한길에 “미꾸라지” 비판

[헤럴드경제=전새날 기자] 김문수·장동혁·안철수·조경태 국민의힘 당 대표 후보는 8·22 전당대회를 일주일 앞둔 15일에도 이른바 ‘찬탄 대 반탄’을 기본 구도로 지지층을 향해 득표전을 벌였다.

이번 본 경선에서는 책임당원 투표 80%, 국민여론조사 20%가 반영된다. 이른바 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파인 김·장 후보는 3대 특검의 부당성을 내세워 강경 투쟁 이미지로 강성 지지층 표심에 호소하고 있다.

반면 찬탄(탄핵 찬성)파인 안·조 후보는 중도층과 ‘합리적 보수’를 겨냥해 인적 쇄신과 극단 세력과의 절연을 내세우고 있다.

반탄파 선두 주자인 김문수 후보는 이재명 정부와 거대 여당에 맞서 ‘잘 싸우는 대표’ 이미지를 앞세웠다. 그는 지난 13일 김건희 특검이 당원명부 확보 목적으로 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색을 시도하자 그날 밤부터 당사 1층 로비에서 무기한 농성에 돌입했다.

김 후보 측 관계자는 이날 연합뉴스와 통화에서 “농성은 무기한으로 진행하고, 특히 특검 영장 집행 기간은 비상 농성으로 대비할 계획”이라며 “농성장에서 사람도 만나고 언론이나 방송도 계속 응대할 예정”이라고 말했다.

역시 반탄파인 장동혁 후보도 SNS(사회관계망서비스)와 언론 인터뷰 등을 통해 정부와 여당을 향한 강경 메시지를 연일 쏟아내고 있다. 그는 전날에는 서울중앙지법 앞에서 특검의 당사 압수수색에 반발, ‘압수수색 영장 발부 규탄’ 1인 시위를 벌였다.

또 극우 세력 통합 문제를 두고도 “윤어게인을 얘기하는 사람들에게 나가라고 말하는 건 민주당이 펼쳐놓은 전쟁터에서 싸우자고 하는 것”이라고 주장, 종전보다 더 강한 목소리를 내 김 후보와 차별점을 꾀하고 있다.

극우성향 인사인 전한길 씨는 장 후보 공개 지지를 선언하기도 했다.

반면 찬탄파 주자들은 윤 전 대통령 추종 세력인 이른바 ‘윤어게인’과의 결별을 전면에 부각하고 있다. 안철수 후보는 김·장 후보를 겨냥해 “계엄 옹호에 대한 모호한 태도를 버려야 한다”며 연일 압박하면서 극우성향 인사인 전씨에 대해서도 강하게 비판하고 있다.

안 후보는 전날 당 중앙윤리위원회가 합동연설회에서 소란을 피운 전씨에게 가장 낮은 수위의 징계인 ‘경고’ 조치하자 페이스북 글에서 “당원들 앞에서 난동을 부린 미꾸라지에게 경고요? 소금을 뿌려 쫓아내도 모자란 존재”라고 직격했다.

그는 이날 열린 제80주년 광복절 경축식 행사 도중 자리에서 일어나 ‘조국·윤미향 사면 반대’ 문구가 적힌 손팻말을 들고 항의하는 퍼포먼스를 하기도 했다.

조경태 후보는 선거 막판 친한(친한동훈)계에 러브콜을 보내며 표심 끌어모으기에 나섰다. 조 후보는 전날 페이스북에 한동훈 전 대표를 향해 “조경태의 진심을 믿고 도와달라”고 적으며 친한계 표심에 구애했다.

이와 함께 지난 11일에는 내란 특검이 수사 중인 ‘계엄 해제 방해 의혹’과 관련해 참고인 신분으로 조사받으면서 안 후보와 차별화하기도 했다. 안 후보는 내란 특검으로부터 참고인 조사 요청을 받았으나 “야당 탄압”이라고 반발하며 조사를 거부한 바 있다.

조 후보는 나아가 안 후보를 향해 ‘혁신파 후보’ 간 단일화를 반복적으로 제안한 상태다. 다만 안 후보는 이 제안에 선을 긋고 있다.

국민의힘은 오는 17·19일 당 대표 후보자 방송 토론회를 연 뒤 20∼21일 선거인단 투표와 일반국민 여론조사를 진행한다. 당 대표와 청년최고·최고위원 후보를 선출하는 전당대회는 22일 충북 청주 오스코에서 열린다.

당 대표 선거에서 과반 득표자가 나오지 않으면 1·2위 득표자를 대상으로 23일 방송토론회를 한 차례 더 진행한 뒤 결선 투표를 거쳐 26일 최종 선출자를 발표하게 된다.