“광복으로 찾은 빛, 독재·내란에서 지킨 빛 지키자”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 15일 “독립투쟁의 역사를 부정하고 독립운동가들을 모욕하는 행위는 이제 더 이상 용납돼선 안될 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식 경축사에서 “대한민국의 오늘을 만든 선열들의 희생과 헌신을 기리는 것은 자유와 풍요를 누리는 우리가 해야 할 응당한 책임”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 거듭 “자랑스러운 항일투쟁의 역사를 기리고, 독립유공자의 명예를 지키는 것은 우리 공동체의 과거와 오늘, 그리고 미래를 지키는 일”이라며 “우리 정부는 독립투쟁의 역사를 제대로 기억하고 그리고 기록하고 국민과 함께 만들어갈 것”이라고 약속했다.

이어 이 대통령은 “생존 애국지사분들께 각별한 예우를 다하고, 독립유공자 유족의 보상 범위도 더 넓히겠다”면서 “해외 독립유공자 유해봉환을 적극 추진하고, 서훈을 받지 못한 미서훈 독립유공자들을 찾아내 모두가 합당한 예우를 받을 수 있게 하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 독립운동과 민주화운동, 지난해 말 12·3 비상계엄에 반발한 ‘빛의 혁명’을 언급하기도 했다.

이 대통령은 “우리의 굴곡진 역사는 ‘빛의 혁명’에 이르는 지난한 과정이었다. 빼앗긴 빛을 되찾고, 그 빛을 지키기 위한 투쟁의 연속이었다”며 “3.1혁명의 위대한 정신이 임시정부로 이어졌고, 한반도 삼천리 방방곡곡을 넘어, 온 세계에서 독립투쟁의 불길로 번지며 마침내 우리는 다시 빛을 되찾았다”고 했다.

계속해서 이 대통령은 “분단과 전쟁의 캄캄한 절망 속에서도 우리 국민은 희망의 끈을 놓지 않았고, 독재의 엄혹한 추위 속에서도 소중한 빛을 지켜내 왔다”면서 “4.19혁명과 5.18 민주화운동, 6.10 민주항쟁으로 민주화의 빛을 환하게 밝혔고, 세계사에 없는 두 번의 무혈 평화혁명으로 이 땅이 국민주권이 살아있는 민주공화국임을 만천하에 선언했던 것”이라고도 평가했다.

이어 이 대통령은 “지난해 말부터 올해까지 이어진 ‘빛의 혁명’은 일찍이 타고르가 노래한 ‘동방의 등불’이 오색 찬란한 응원봉 불빛으로 빛나는 감격의 순간이었다”면서 “광복으로 찾은 빛을 다시는 빼앗기지 않도록, 독재와 내란으로부터 지켜낸 빛이 다시는 꺼지지 않도록, 우리 모두가 함께 지켜내자”고 했다.

그러면서 이 대통령은 “그것이야말로 ‘빛의 혁명’의 진정한 완성이며, 선열들의 숭고한 희생에 화답하는 길이라고 믿는다”고 강조했다.