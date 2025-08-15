13일 코스피 시총 기준 32.37% 올 들어 최대치, 최근 6거래일째 상승 이달 코스피 순매수세 지속 4달째 다만 매수세는 주춤 “환율 변화 영향”

[헤럴드경제=유동현 기자] 외국인투자자의 코스피 순매수세가 지속되면서 보유 비중은 올 들어 최고치로 집계됐다. 4달 연속 코스피를 사들이고 있지만 이달 들어 다소 신중한 매수세로 성격이 변화했다.

15일 한국거래소에 따르면 지난 13일 코스피 시가총액 기준 외국인 보유 비중은 32.74%를 기록했다. 지난 6일부터 6거래일 연속 상승하며 올해 가장 높은 수준으로 올랐다. 직전 최고치는 지난해 11월 26일 기록한 32.88%다. 올초 32.22%로 시작한 외국인 비중은 국내를 비롯해 글로벌 증시가 약세를 보인 지난 4월 31.52%까지 떨어졌다.

외국인은 이달 코스피를 7809억원 순매수했다. ▷5월(1조9635억원) ▷6월(3조4420억원)▷7월(6조7933억원)에 이어 4달째 ‘사자’ 행렬이다. 이달 순매수 1위 종목은 SK하이닉스(6397억원)이며 이어 카카오(2905억원), LG씨엔에스(2037억원) 순이다. 반대로 많이 매도한 종목은 네이버(-5459억원), 삼성전자(-2355억원), 현대로템(-1715억원) 순이다.

외국인이 월별 순매수세를 기록한 지난 4월부터 코스피는 26.17% 올랐다. 개인투자자는 이달 코스피 순매수(5517억원)하고 있지만 지난달에는 –5조3169억원을 팔아치웠다. 올해 글로벌 증시 대비 약진하고 있는 코스피 상승의 한 축은 외국인투자자였던 셈이다.

이달 들어 코스피는 혼조세를 나타내고 있다. 연초 이후 큰 폭으로 상승했한 만큼 ‘숨 고르기’ 장세라는 평가다. 9월 미국의 금리 인하 기대감이 높아지면서 글로벌 유동성이 확대되는 상황에서 뚜렷한 방향성이 부재해 상승·하락 요인이 혼재됐다. 거래대금은 지난 6월 40조원을 넘었지만 이달 20조원 초반대로 감소했다. 코스피는 3100~3200대 박스권을 형성하고 있다.

외국인 매수세는 이어지고 있지만 지난달 대비 줄어든 상황이다. 노동길 신한투자증권 연구원은 “수급 측면에서는 외국인의 신규 매수세가 주춤하고 있다”며 “개인과 금투를 제외한 기관의 이탈이 지속되고 있다”고 진단했다. “외국인 수급 약화는 환율 변화에 따른 성격”이라며 “경기 대응, 리스크 관리 성격 아니라는 점이 중요하다”고도 설명했다. 그러면서 “외국인은 재료에 따라 주도주 교체 과정을 주도할 것으로 보인다”며 “실적 관점에서는 산업재, 유틸리티가 앞선다”고 했다.

김종민 삼성증권 연구원은 “한국 증시 역시 당분간 신중한 흐름이 지속될 전망이다”며 “한편으로 예탁금이 견조하다는 점은 투자자들이 시장을 완전히 떠나기보다 기회를 엿보는 국면임을 시사한다”고 짚었다. 이어 “유동성이 얇아진 만큼 예상치 못한 호재·악재에 시장이 과민하게 반응할 수 있고, 급변하는 장세에 일일이 대응하기도 쉽지 않다”며 “단기 트레이딩보다는 중장기 관점에서 시장을 관조하는 자세가 필요한 시점”이라 진단했다.