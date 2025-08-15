ITC, “기술 탈취” 삼성D 주장에 1년 10개월 만에 삼성 손 들어줘 LGD 등 국내 디스플레이업계도 활짝

[헤럴드경제=박지영 기자] 미국 국제무역위원회(ITC)가 BOE와 삼성디스플레이의 소송에서 삼성디스플레이의 손을 들어주면서, LG디스플레이까지 웃음을 짓게 됐다. BOE가 삼성디스플레이의 OLED 기술을 부정취득했다는 의혹인데, 이번 결정으로 앞으로 14년 8개월 동안 BOE가 만든 패널이 미국 시장 반입이 금지될 것으로 보이면서 LG디스플레이도 반사이익을 얻을 수 있다는 전망이 나온다.

업계에 따르면 ITC는 지난 7월 11일 “BOE와 자회사 등 총 8사가 삼성디스플레이 영업비밀을 부정한 수단으로 취득해 사용했고 실질적 피해를 입혔다”며 약 1년 10개월 만에 BOE사의 OLED 반입 금지 등을 담은 에비 판정을 내린 것으로 알려졌다.

ITC는 “삼성이 OLED 세부 기술 개발에 필요했던 기간을 합한 만큼 BOE 패널의 미국 반입을 금지한다”며 ‘제한적 수입배제 명령(LEO)’를 내렸는데, 이 기간은 약 14년 8개월 정도가 될 것으로 보인다.

또한 ITC는 ‘행위 중단 및 중지 명령(CDO)’을 통해 BOE의 미국 내 영업을 사실상 봉쇄했다. CDO가 확정되면 BOE 본사와 미국 법인의 미국 내 마케팅·판매·광고·재고 판매도 모두 차단된다. 최종판결은 오는 11월에 나올 전망인데, 예비판결에서 뒤집히는 경우는 드물다. 이후 60일간 트럼프 대통령의 검토 기간을 거쳐 확정된다.

2분기 LGD-BOE 애플 내 OLED 점유율 차, 단 0.6%p 불확실성 남아있으나 국내 디스플레이 업계 장기 수혜 의견은 견조

BOE 제품의 미국 수입 금지 조치로 당사자인 삼성디스플레이는 물론, LG디스플레이까지 반사이익을 누릴 것으로 기대된다. 시장조사 업체 옴디아에 따르면 지난 1분기 스마트폰·태블릿용 OLED 시장 점유율은 삼성디스플레이 42.4%, BOE와 LG디스플레이가 각각 19.2%를 차지하며 비등한 상황이다.

큰손인 애플 내 OLED 점유율에서도 올해 2분기 기준 BOE는 22.7%, LG디스플레이는 21.3%로 소수점 차이에 불과하다. 이 소식이 알려진 13일 LG디스플레이 주가는 하루 만에 22% 급등하며 2004년 상장 이후 최대 일간 상승률을 기록하기도 했다.

김선우 메리츠증권 연구원은 “삼성디스플레이는 이번 승소를 발판으로 유럽·인도·남미 등지에서도 형사·민사 소송과 강제 집행을 병행해 BOE에 대한 전방위적 압박을 극대화할 가능성이 존재한다”며 “이런 전략이 실행될 경우 BOE 패널 리스크가 지속적으로 부각되며 애플의 디스플레이 밸류체인이 삼성디스플레이와 LG디스플레이 중심으로 재편될 것으로 예상된다”고 짚었다.

김소원 키움증권 연구원 또한 “이번 소송에서 삼성디스플레이가 승소할 경우 삼성디스플레이와 LG디스플레이 모두 아이폰 내 입지를 더욱 공고히하며 높은 점유율과 가격 유지가 가능할 전망”이라며 “디스플레이 기업들의 밸류에이션 재평가는 단기적인 이슈에 그치지 않고 중장기 수혜로 이어질 전망”이라고 설명했다.

다만 ITC의 이번 판정은 완제품 형태로 수입되는 패널을 대상으로 하지 않기 때문에 당장 국내 디스플레이 업계의 점유율이 올라가지는 않을 것으로 보인다. 업계 관계자는 “이번 판정이 긍정적이긴 하나, 중국과 미국의 관계에 따라 판결이 바뀔 가능성도 있으며 애플이 BOE와 합의하라는 압력을 줄 수도 있다”며 불확실성이 남아있다고 설명했다.

실제로 애플은 7월 11일 ITC의 예비결과가 발표됐을 때 “애플은 이 사건의 당사자가 아니며, 이 명령은 어떤 애플 제품에도 영향을 미치지 않는다”고 언급하며 애플이 생산한 완제품까지 수입금지 조치를 하기는 어렵다는 관측에 힘을 실어줬다.

그럼에도 불구하고 국내 디스플레이 업계가 장기적으로 수혜를 입을 수 있다는 의견은 견조하다. 권민규 SK증권 연구원은 “중장기적으로 BOE가 애플, HP 등과 협업하기 어려워지면서 국내 디스플레이 패널 업체들의 교섭력은 증가할 수 있다”며 “분쟁 회피 목적이나 협상 등으로 추후 미국 내 판매되는 아이폰 신규 물량 패널은 한국 업체가 계속 높은 점유율을 유지할 수 있을 것으로 전망된다”고 했다.