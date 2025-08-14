반도체·IT기기 관세 발표 임박 2분기 美서 성장한 삼성 위기 “당사 영향 커” 애플, 6000억원 규모 투자 ‘관세 예외’ 가능성 삼성 가격경쟁력↓“미국 시장서 열외될까 우려”

[헤럴드경제=차민주 기자] “320만원 삼성 폴더블폰, 미국에선 400만원 된다?”

최대 프리미엄폰 시장인 북미에서 삼성전자 스마트폰 판매에 ‘빨간불’이 켜졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 ‘정보기술(IT) 기기’ 품목 관세 발표가 임박해지면서 삼성 스마트폰 북미 사업이 직격탄을 맞을 수 있다는 우려가 고조되고 있다.

삼성은 최근 북미 시장 점유율을 크게 끌어올리고 애플을 턱밑까지 추격하고 있다. 애플은 ‘관세 예외’로 관세 폭탄을 피해 갈 수 있다는 전망까지 나오면서, 애플 안방에서 맹추격하던 삼성의 동력이 떨어질 수 있다는 전망이 나온다.

ICT 업계에 따르면, 스마트폰 등 반도체 파생 상품에 대한 미국의 관세(품목 관세) 발표가 임박해진 가운데, 미국 시장에서 스마트폰 출하량을 늘리며 점유율을 높이던 삼성전자의 고심이 깊어졌다.

앞서 이달 초 트럼프 미국 대통령은 반도체에 관세 100%, 반도체 파생 상품 등 IT 기기 전반에 대해 관세 25% 부과를 예고한 바 있다. 스마트폰도 25% 관세가 부과될 가능성이 커졌다. 이 같은 과세율을 단순 적용하면, 미국 시장에서 약 326만7000원(약 2419달러)인 갤럭시Z 폴드7의 가격은 약 400만8000원(약 3024달러)으로 훌쩍 뛰어오르게 된다.

모처럼 미국 시장에서 선전하고 있던 삼성에게는 악재다. 삼성은 그동안 북미 시장에서 애플에 큰 격차로 밀려 있었지만, 올해 들어 폴더블폰의 선전으로 점유율을 크게 끌어올렸다.

시장조사업체 캐널리스에 따르면, 삼성의 올 2분기 미국 스마트폰 시장 점유율은 31%로 전년 동기(23%)보다 8%p 크게 확대됐다.

미국 시장 내 1위 사업자인 애플(49%)과 점유율 차이도 18%p로 좁혀졌다. 전년 동기 애플·삼성 점유율이 각각 56%·23%로 33%p 벌어졌던 것에 비하면, 격차가 절반가량 줄었다.

경쟁사 애플이 ‘관세 예외’가 될 수 있다는 점도 우려를 키운다. 지난 6일 애플은 약 6000억달러 규모 투자 계획을 발표하면서 아이폰 부품 공급망을 미국 내 구축하겠다는 계획을 밝혔다.

이에 따라 애플이 ‘관세 예외’ 기업에 속할 것으로 점쳐지면서 삼성의 관세 ‘독박’으로 가격 경쟁력까지 잃을 수 있는 위기다. 모처럼 좁혔던 점유율 격차가 다시 크게 벌어질 수 있다는 우려다.

김록호 하나증권 연구원은 “향후 트럼프 대통령이 스마트폰 관세를 부과할 가능성을 염두에 두고 애플이 전략적 투자 발표를 진행한 것으로 추정된다”며 “이는 애플이 미국 내 스마트폰 시장에서 삼성전자를 포함한 경쟁사 대비 가격경쟁력을 확보했단 의미”라고 분석했다. 그러면서 “스마트폰에도 반도체처럼 관세가 부과되면, 삼성전자는 미국 시장 내 애플과의 경쟁에서 열위가 될 것”이라고 우려했다.

이에 삼성도 상황을 예의주시하고 있다. 박순철 삼성전자 최고재무관리자(CFO)는 최근 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 “8월 중순 발표되는 미국 상무부의 반도체 및 반도체 파생 상품에 대한 무역확장법 232조 조사 결과를 예의주시하고 있다”며 “스마트폰을 포함한 당사 사업에 대한 영향이 적지 않을 것으로 전망한다”고 언급했다.