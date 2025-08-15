로보락에 자극…中 로청기 잇단 론칭쇼 드리미, 21일 韓 진출 3년 만에 첫 행사 삼성·LG 올해 신제품 출시 공백 빈틈 노려 9월 IFA서 “완전히 새로운 제품 공개”

[헤럴드경제=김현일 기자] 올해 삼성전자와 LG전자의 로봇청소기 신제품 출시 공백을 틈타 다수의 중국 업체들이 국내 침투에 다시 열을 올리고 있다.

한국 시장에서 로보락의 성공을 확인한 중국 후속주자들은 ‘제2의 로보락’을 꿈꾸며 브랜드 인지도 제고를 위해 분주한 상황이다.

기존에는 온라인을 통해 제품을 판매하는 것에 그쳤다면 최근에는 오프라인에서 대대적인 신제품 출시 행사를 겸하며 삼성전자와 LG전자의 안방을 노리고 있다.

15일 업계에 따르면 중국 생활가전 업체 드리미는 오는 21일 서울 광화문 포시즌스호텔에서 신제품 출시를 겸해 한국 사업 전략을 발표하는 행사를 갖는다. 드리미가 신제품 론칭쇼를 여는 것은 지난 2022년 한국 시장 진출 이후 처음이다.

올 1월 ‘로봇실격’이라는 카피를 앞세워 국내 TV 광고를 선보였던 드리미는 4월 용산구 한남동에 첫 플래그십 매장을 열었다. 이달에는 서울 한복판 호텔을 빌려 대규모 오프라인 행사까지 개최하는 등 예년과 달리 공격적으로 대외 홍보에 임하는 모습이다.

앞서 중국의 또 다른 로봇청소기 브랜드 에코백스는 지난 2월 여의도 콘래드호텔에서 최고경영자(CEO)가 직접 나와 신제품을 소개하는 행사를 가진 바 있다.

이처럼 중국 로봇청소기 업체들이 최근 국내 신제품 행사에 돈을 아끼지 않는 데에는 로보락의 성공이 가장 큰 영향을 미쳤다고 입을 모으고 있다.

이들 업체들은 로보락에 결코 뒤지지 않는 제품 성능과 기술력을 갖고 있지만 한국 시장에서 유독 로보락이 압도적인 격차로 1위를 질주하는 것에 큰 자극을 받았다는 후문이다.

로보락은 한국 법인 설립 4년 만인 지난해 처음으로 서울 코엑스에서 올인원 로봇청소기 신제품 출시 행사를 열며 국내 홍보에 본격 시동을 걸었다. 올 2월에도 대대적으로 신제품 발표회를 가졌다. 한국 시장을 겨냥한 TV 광고를 선보인 것도 작년이 처음이었다.

로봇청소기 판매량을 집계하는 공식 시장조사기관이 사실상 없는 상황에서 드리미와 에코백스는 1위 로보락에 이어 서로가 2위라고 주장하고 있다.

업계에 따르면 드리미는 국내 오프라인 유통망 확대를 위해 롯데하이마트와 입점 논의를 한창 진행 중인 것으로 전해져 시장 경쟁은 한층 더 치열해질 전망이다.

이들 기업들은 로봇청소기에 머무르지 않고 저마다 ‘프리미엄 스마트홈 기업’을 표방하며 국제 행사에서도 존재감을 키우고 있다.

오는 9월 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전전시회 ‘IFA 2025’에는 로보락, 드리미, 에코백스가 나란히 출격을 예고한 상태다.

특히 드리미는 이번 IFA 2025에서 “로봇청소기 신제품뿐만 아니라 드리미 생태계를 새로운 수준으로 끌어올릴 완전히 새로운 제품 카테고리를 선보이겠다”고 예고했다.

다만 중국 로봇청소기의 최대 약점으로는 AS가 지적된다. 삼성전자와 LG전자가 전국에 각각 170곳, 130곳의 서비스센터를 두고 있는 반면, 중국 업체들은 턱없이 모자란 상황이다.

에코백스는 최근 쿠팡 AS 서비스센터 30개소를 새롭게 추가하며 전국 서비스 거점을 90여곳으로 늘렸다. 현재 AS 서비스센터가 27곳에 불과한 드리미 역시 서비스센터 추가 확충이 핵심 과제로 지적된다.

국내 로봇청소기 시장이 중국 기업들의 각축장이 된 상황에서 삼성전자와 LG전자는 지난해 처음 올인원 로봇청소기를 출시하며 뛰어들었지만 시장을 선점한 중국 업체들에 밀리는 모습이다.

올해 중국산 로봇청소기 신형이 쏟아지는 상황에서도 양사는 아직 2025년형 신제품을 내놓지 않았다. 연내 출시를 목표로 한 가운데 중국으로 쏠린 주도권을 가져오는 것이 숙제로 꼽힌다.

업계 관계자는 “중국 로봇청소기 후발주자들이 한국을 중요한 마켓으로 인식하면서 담당 인력을 늘리고 브랜드 홍보에 지출을 늘리고 있다”며 “제품 가격도 200만원 상당의 고가 전략을 내세워 프리미엄 가전을 표방하는 삼성·LG와 충돌하는 모습”이라고 말했다.