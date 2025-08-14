‘BC카드 한경레이디스컵 2025’ 21~24일 포천힐스CC서 개최

[헤럴드경제=정호원 기자] BC카드는 오는 21일부터 24일까지 경기도 포천힐스CC에서 열리는 ‘BC카드 한경레이디스컵 2025’ 대회 기간 동안 다양한 고객 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

‘홀인원 선수를 맞춰라’ 이벤트에서는 포천힐스CC BC카드 부스에 방문해 홀인원 예상 선수 이름을 적어 응모하면 추첨을 통해 LG스탠바이미, 에스네이쳐 수분천재 화장품세트, 테일러메이드 골프백 세트, 렉스필 여름침구세트, BC카드 골프우산 등을 제공한다.

선수들이 받는 홀인원 부상도 대폭 확대했다. 6번홀 경품은 다날에서 제공하는 로봇 비트커피 머신(1억원 상당)이며 14번 홀은 메르세데스 벤츠 E클래스가 걸려있다. 특히 후반 16번홀 경품은 메이저급 골프대회 최초로 업비트(두나무)가 제공하는 1BTC(비트코인)이다.

또한 여름 시즌에 열리는 만큼 무더위를 피할 수 있도록 무더위 쉼터를 운영하고 방문 골프 팬에게 무제한 아이스크림도 제공한다.

포천힐스CC 주변 맛집에서 사용 가능한 페이북 마이태그 이벤트도 진행한다. 식당은 물론 카페 등 골프장 주변 주요 가맹점에서 사용할 수 있어 지역 상권 활성화에도 일조한다는 계획이다.

이번 ‘BC카드 한경레이디스컵 2025’ 대회는 종이 없는 입장권 문화 조성을 위해 네이버페이와 연동한 대체불가토큰(NFT) 티켓 서비스를 제공한다. 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 골프 팬을 위해 종이 티켓도 일부 발행하지만 입장권 대부분을 NFT 방식으로 발행해 종이 자원 낭비를 줄여 나가겠다는 계획이다.

NFT 발행에 대한 안내는 대회장 내 BC카드 네이버페이 공동 부스에서 이뤄진다. 해당 부스를 방문한 고객을 대상으로 추첨을 통해 대회 11주년 기념 볼마커, 선블록 등을 제공한다.