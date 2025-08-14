[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 안재현이 ‘싱글남’으로 지내는 근황을 언급했다.

13일 유튜브 채널 ‘정지선의 칼있스마’에는 ‘잘생긴 동생 재현이랑 딤섬 만들었습니다ㅣ삼계 딤섬’이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

영상에 출연한 안재현은 요리사 정지선이 “최근 기사 보니 외롭다던데”라고 묻자 “저는 성수 사는데 주말에 가면 가족 단위가 많다”고 말문을 열었다.

그는 “주말에 쉬는 날 걸릴 때가 있는데 (성수동에) 가족 단위 외식하는 거 보면 부럽더라”고 덧붙였다.

그 순간 안재현은 중식도로 인삼을 격하게 다졌고 정지선은 웃음을 참지 못했다.

모두가 빵터지자 안재현은 “타이밍이 좀 그랬나”라며 머쓱해하며 “상처를 내야 애들이 향기롭다더라”라고 설명을 더했다.

제작진이 ‘상처가 나야 향이 좋다’는 멘트를 칭찬하자 안재현은 “아플걸”이라고 의미심장하게 말했다.

안재현은 배우 구혜선과 드라마 ‘블러드’에 함께 출연하며 인연을 쌓고 2016년 결혼했으나, 2020년 합의 이혼했다.

구혜선은 이혼 과정에서 안재현과의 불화를 폭로했고 두 사람은 귀책 사유를 둘러싸고 상반된 입장을 내세우며 진실 공방을 벌이기도 했다.

이후 안재현이 예능 프로그램에 출연해 이혼 후 심경을 전하자, 구혜선은 이를 공개적으로 지적했다.

지난 8일 구혜선은 개인 계정을 통해 “‘이혼 5년’을 늘상 뉴스 헤드라인에 박제하고 낙인찍는 것을 반복적으로 주도하는 것은 올바른 언론 윤리는 아니라고 생각한다”는 글과 함께 안재현과 예능 프로그램 등에서도 이혼이 반복적으로 언급되는 것에 대한 불쾌함을 드러냈다.

그는 “각종 자극적인 가십 프로그램을 만드는 이들이 이 사안을 유도하는 질문을 하거나 위로를 건내는 것은 전 배우자인 당사자 본인에게 2차 가해를 하는 행동이자 큰 상처를 주는 행위인 것임을 자각하여 주셨으면 하는 바람”이라고 전했다.