이세돌, ‘직장인들’ 시즌2 2화 게스트 출격

[헤럴드경제=손미정 기자] 전 프로바둑 기사 이세돌이 코미디에 도전한다. 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’(연출 김민·강나래) 시즌2에서다.

14일 쿠팡플레이 측에 따르면 오는 16일 공개되는 직장인들 시즌2 2화 게스트로 이세돌이 출연해 치밀한 두뇌 싸움과 애드리브 밀당이 펼친다. ‘직장인들’ 시즌2는 DY기획의 직장인들이 스타 의뢰인과의 심리전 속에서 펼쳐지는 리얼 오피스 생존기다.

2화에서는 이세돌이 ‘AI 시대의 미래를 말하다’라는 주제로 프레젠테이션을 진행하며 DY기획을 찾는다. 20년 넘게 바둑계 정상에 있었던 이세돌이 왜 DY기획을 방문했는지 궁금증을 자아낸다.

프로 바둑의 세계를 떠난 이세돌은 최근 서바이벌 프로그램부터 라디오 스페셜 DJ에 예능까지 다양한 장르의 방송에 도전하며 ‘프로 예능인’으로도 각광받고 있다. 이세돌은 코미디 장인들이 뭉친 ‘직장인들’ 시즌 2에 도전장을 내밀며 파격적인 변신에 나설 전망이다.

쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌 2는 매주 토요일 저녁 8시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원과 일반회원 누구나 쿠팡플레이에서 무료로 시청 가능하다.