포항 남구·울릉군 지역 현안 해결 및 주민 생활환경 개선

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국민의힘 이상휘 국회의원(포항 남구·울릉군)은 13일, 행정안전부로부터 총 15억원 규모의 특별교부세를 확보했다고 밝혔다.

이번 특별교부세는 포항 남구와 울릉군의 주요 현안 해결과 주민 생활 편의 증진을 위한 생활 기반 개선 사업에 투입된다.

이번에 확보된 특별 교부세로 ▲포항 남구 동해면‘청춘동행 복합문화센터’건립에 5억원이 사용된다.

동해면‘청춘동행 복합문화센터’건립 사업은 주민과 청년, 어르신들이 함께 어울리고 문화를 향유할 수 있는 복합공간을 마련하는 사업이다.

이를 통해 지역 공동체 활성화와 청년 정주 여건 개선에 크게 이바지할 것으로 기대된다.

울릉지역에는 ▲북면 평리마을 진입도로 확장공사에 5억원 ▲울릉군 다목적 제설차 구매에 5억원이 각각 사용된다.

울릉군 평리마을 진입도로 확장공사는 협소하고 선형이 불량한 진입도로로 인해 성수기 교통 혼잡과 안전사고 우려가 빈번한 상황을 해소하기 위한 사업이다.

평상시에도 농산물 유통과 응급차량 진입에 불편이 있어, 주민 생활환경 개선과 지역 관광 활성화를 위해 필요한 사업으로 꼽힌다.

또한, 매년 기록적인 폭설을 기록하는 울릉군은 해안·산간도로가 혼재된 도서지역 특성상 폭설과 도로 결빙으로 인한 교통두절 위험이 크다.

이에 재해 예방과 도로 안전 확보를 위해 다목적 제설차 교체가 시급해 열악한 재정여건을 고려해 이번 특별교부세가 지원됐다.

이상휘 의원은 “이번 특별교부세 확보는 주민들의 생활 불편을 해소하고 지역 발전의 토대를 마련하기 위한 의미 있는 결실”이라며,“앞으로도 포항 남구와 울릉군의 현안을 꼼꼼히 챙기고, 필요한 예산을 적극적으로 확보해 더 살기 좋은 지역을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.