[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 구성환 건물주 의혹에 대해 입장을 밝혔다.

구성환은 12일 자신의 유튜브 채널 ‘꽃분이(with구성환)’을 통해 “방송이 나오고 3일 정도 됐는데, 인스타 DM과 유튜브 댓글로 정말 많은 분이 다그쳤다. 왜 옥상 에폭시를 집주인한테 맡기지 네가 하냐, 도배를 왜 집주인한테 안 맡기고 네가 하냐고 여쭤보더라”고 말문을 열었다.

이어 “방송 나올 때마다 ‘집주인’ ‘건물주’ ‘건물 몇 채 갖고 있냐’ 이거에 대해서 논란이 끊이지 않아서 이 영상이 처음이자 마지막이고 더 이상 말씀 안드리겠다”며 “이 건물에 있는 부분은 아버지의 건물이 맞다. 거기에 왼쪽, 반대쪽을 2021년~2022년에 증여를 받게 됐다. 당연히 증여세는 다 냈다”고 설명했다.

“굳이 제가 방송에 나가서 개인사를 얘기하기 애매한 부분이 있어 두루뭉술 넘어갔는데 이렇게 커질 줄은 몰랐다”며 구성환은 “제가 어디 ‘유퀴즈’ 나가서도 가난한 척 한 적 없고 실제 평수도 건평은 18평이다. 밖에 포함하면 20평 정도 되는데, 이게 팩트다”라고 단호히 이야기했다.

그는 “제일 어이없는 게 난 어떤 방송에서도 가난한 척한 적 없다. 내가 굳이 왜 그러냐. 촬영하면서 쓸 거 쓰고 밥 먹고 즐기면서 다 행복하게 지낸다. 가난한 척 한 번도 한 적 없다”고 해명했다.

구성환은 “많은 분이 댓글에 왜 가난하지 않은 척했느냐는데, 아닌 척한 게 아니고 굳이 이 얘기를 할 필요가 있을까 싶었다”며 “그래서 말하지 않았던 건데 계속 이야기가 커지다 보니까 오늘은 해야 할 거 같아서 이렇게 말씀을 드린다”고 말했다.

그는 또 “아버지가 국가유공자신데 뇌 치료(감마치료)를 받으시면서 후유증으로 치매가 좀 갑작스럽게 오셨다. 그러면서 아버지가 저에게 이걸 증여한 게 팩트, 다세대 건물에 대한 부분을 저한테 증여해 준 게 팩트”라고 밝혔다.

구성환은 “그래서 내가 옥상 관리도 해야 한다. 아버지가 몸 상태가 많이 안 좋다. 이게 다다. 더 이상 얘기할 것도 없다”며 “아버지가 한평생 일해서 번 돈으로 우리 어릴 때 태어날 때 있던 가정집을 빌라로 바꾼 거”라고 해명했다.

끝으로 “내 오해가 그동안 두루뭉술했던 부분 때문에 (오해가) 많이 커졌는데 그건 죄송하다. 하지만 일부러 그런 건 아니고 개인사이고 돈 이야기가 낯간지러워서 얘기를 안 한 것뿐이다. 오해하지 마라”며 “더 이상 건물주 이야기는 하지 말아 달라”고 당부했다.

그러면서 구성환은 “내가 월세는 아버지께 꼬박꼬박 말일에 드리고 있다”며 “증여는 아버지가 몸이 안 좋아서 미리 받아 놓은 상태고 월세는 꼬박꼬박 내고 있다”고 강조했다.

앞서 한 매체는 MBC ‘나 혼자 산다’에 출연하며 인기를 끈 구성환이 빌라 전체를 증여받은 건물주로, 매달 약 400만 원 정도의 월세 수익을 받는다고 보도했다. 구성환에게 해당 빌라를 증여한 아버지는 바로 옆 건물도 소유하고 있는 것으로 전해졌다. 최근 구성환은 도배 및 방수 공사를 직접 진행하는 모습을 공개해 눈길을 끌기도 했다.