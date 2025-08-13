[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 오는 8월 15일부터 17일까지 3일간 벡스코에서 아시아 최대 인디게임 행사인 ‘부산인디커넥트페스티벌 2025’(BIC Festival 2025)를 개최한다고 13일 밝혔다.

부산인디커넥트페스티벌은 자본에 종속되지 않고 제작되는 실험적인 국내외 인디게임을 한자리에서 만나볼 수 있는 행사로 매년 부산에서 개최된다. 올해로 11번째다.

올해 페스티벌에는 41개국 592개 게임이 출품됐다. 이 중 심사를 거쳐 선정된 32개국 283개의 국내·외 인디게임이 공개된다. 이는 출품작 기준으로는 전년 대비 18%, 전시 규모 기준으로는 16% 증가한 것으로 역대 최대 규모다.

전시는 온오프라인으로 나뉘어 진행된다. 오프라인 전시·체험행사는 15부터 17일까지 벡스코에서 개최된다. 특히 올해는 행사 기간동안 누구나 자유롭게 관람하고 체험할 수 있도록 기업·소비자 거래(B2C) 기간을 2일에서 3일로 확대했다.

기존 ‘비즈니스데이’와 ‘페스티벌데이’로 나뉘어 운영한 방식에서 벗어나 3일 내내 누구나 참여할 수 있는 체험 중심의 행사로 전환해 국내외 참여 인디게임의 홍보 효과를 높이고 참관객에게는 체험 기회를 확대하기 위한 것이다.

행사장은 ▷무대 행사(이벤트) ▷행사구역(이벤트존) ▷상품구역(굿즈존) ▷라이브 스트리밍 등으로 구성돼 다양한 행사가 열릴 예정이다. 개막식과 폐막식에서 ‘부산인디커넥트페스티벌(BIC) 어워드’도 진행된다. 개막식에서 후보 지명 작품과 신설된 시상 부문 ‘특별 선정(스페셜 픽)’을 발표하고 폐막식에서 시상식을 개최하는 방식이다.

오프라인 행사 이후에는 이달 29일까지 행사 공식 홈페이지에서 온라인 전시·체험행사도 이어진다. 온라인 전시에서는 출품된 게임을 한 눈에 볼 수 있다.