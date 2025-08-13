평촌신도시 노후화 가속…정비사업·광역교통망 호재에 만안구 관심

GS건설, 상록지구 주택재개발정비사업 ‘안양자이 헤리티온’ 분양 예고

최근 안양시 부동산 시장의 주거 수요 흐름이 기존 동안구 중심에서 만안구까지 확장되는 모습이다. 오랫동안 평촌신도시를 중심으로 주목받아온 동안구는 주택 노후화가 심화되면서, 정비사업과 광역교통망 개발이 활발한 만안구로 관심이 분산되고 있는 것이다.

동안구는 평촌신도시 개발 이후 평촌 학원가, 대형 쇼핑몰, 공원 및 문화시설 등 우수한 인프라를 기반으로 안양 부동산 시장을 견인해왔다. 하지만 대부분의 단지가 1990년대에 입주한 탓에 주택 노후화가 빠르게 진행되고 있으며, 재건축 및 리모델링의 필요성이 커지는 상황이다.

부동산R114에 따르면, 올해 7월 기준 동안구 내 입주 20년 초과 아파트 비율은 69.36%로, 전체 아파트 10채 중 7채가 노후 아파트인 셈이다. 특히 평촌신도시의 경우 20년 초과 아파트 비율은 100%, 30년 초과 비율도 93.12%에 이른다. 일부 단지에서 재건축 움직임이 감지되고 있지만 사업 착수까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다.

이와 달리 만안구는 활발한 정비사업과 함께 안양의 선호 주거지로 빠르게 부상하고 있다. 만안구의 20년 초과 노후 아파트 비율은 53.54%로, 동안구보다 약 15%포인트 낮으며, 정비사업을 통한 신규 분양도 꾸준해 입주 10년 이내 아파트 비중이 30.39%로 높은 편이다.

냉천지구 주거환경개선사업(안양어반포레자연앤e편한세상)과 진흥아파트 재건축 정비사업(안양역푸르지오더샵)은 완료돼 입주가 마무리되고 있으며, 상록지구, 안양역세권 지구 등에서도 재개발·재건축 사업이 추진되고 있다.

교통 및 산업 인프라 확충도 수요 확대에 한몫하고 있다. 만안구에는 GTX-C노선, 월곶~판교선(월판선), 신안산선 등 광역철도망이 계획돼 추후 서울 및 수도권 주요 지역 접근성이 크게 개선될 전망이다. 여기에 박달스마트시티 복합 문화도시 조성사업과 약 39만㎡ 규모의 박달 지식·첨단산업단지(빅테크 안양) 조성사업도 계획돼 있어 주거뿐 아니라 미래 성장성 측면에서도 높은 평가를 받고 있다.

부동산 업계 관계자는 “만안구는 오랫동안 원도심 이미지에 가려져 저평가되어 왔지만, 교통·교육·생활 인프라가 잘 갖춰져 있고 정주 여건 개선이 빠르게 이뤄지고 있다”며 “실제로 올해 들어 만안구의 인구 증가율이 동안구를 앞서는 등 수요 흐름이 점차 변화하고 있는 모습”이라고 말했다.

이런 가운데, GS건설이 이달 경기도 안양시 만안구 안양동 일원에서 상록지구 주택재개발정비사업을 통해 ‘안양자이 헤리티온’을 분양할 예정으로 주목받는다.

안양자이 헤리티온은 지하 5층~지상 최고 29층 17개 동, 총 1,716가구 규모의 대단지로, 이 중 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 49~101㎡ 639가구가 일반분양 물량이다. 일반분양 물량의 전용면적별 가구수는 △49㎡ 164가구 △59㎡ 404가구 △76㎡ 39가구 △84㎡ 25가구 △101㎡ 7가구 등 중소형 중심으로 공급된다.

도보 거리에 수도권 1호선 명학역이 위치한 ‘역세권’ 입지로 가산디지털단지역을 비롯해 서울역, 용산역, 종각역 등의 주요 업무지역으로 환승 없이 한 번에 도달 가능하다. 특히, 명학역에서 서울방향으로 한 정거장인 안양역(1호선)은 월곶판교선(월판선)이 개통 예정이고, 명학역에서 수원방향으로 한 정거장 거리인 금정역(1,4호선) 역시 GTX-C 노선이 계획돼 있어 향후 교통여건은 향상될 전망이다.

주거 쾌적성도 돋보인다. 단지 남측으로 수리산이 접해 있어 쾌적한 주거환경은 물론 수리산 조망(일부가구)이 가능하고, 안양천 수변 산책로, 명학공원 등의 공원시설도 도보권에 있어 여유로운 여가생활이 가능하다.

우수한 교육 및 생활 인프라도 가치를 더한다. 단지 남측으로 명학초가 있는 것을 비롯해 성문중, 성문고 등의 각급 학교를 걸어서 통학가능하고, 인근에 신성중, 신성고도 위치해 있다. 여기에 수도권 대표 학원가 중 하나인 평촌학원가도 가까워 우수한 교육환경을 자랑한다. 이와 함께 롯데백화점(평촌점), 이마트(안양점), 홈플러스(평촌점), 뉴코아아울렛(평촌점) 등의 대형유통시설을 비롯해 안양 1번가, 만안구청, 보건소, 메트로병원, 안양아트센터 등의 다양한 편의시설도 쉽게 이용할 수 있다.

굵직한 개발호재에 기반한 높은 미래가치도 지녔다. 인근 안양동 일원에 안양시청 이전 등이 포함된 행정복합타운을 건립하는 사업이 계획 중이다. 개발이 완료되면 일자리 창출에 따른 일대 부동산 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

안양자이 헤리티온 견본주택은 경기도 안양시 만안구 안양동 일원에 마련될 예정이다.