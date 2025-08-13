매주 토요일 20명 선착순 운영 끊임없이 변화하는 밤하늘의 신비 관측

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] ‘여름의 끝자락, 밤하늘 별 헤며 별 하나에 추억과 별 하나에 사랑을 만들어가세요’

경북 예천군의 대표 과학문화시설인 예천천문우주센터가 오는 16일부터 매주 토요일 밤마다 야간 천체관측 프로그램을 재개한다.

이번 프로그램은 관람객들에게 매주 변화하는 밤하늘을 직접 관측하는 기회를 제공해 별과 우주에 관한 관심을 높이고 호기심을 자극하기 위해 마련됐다는 게 예천천문우주센터 측의 설명이다.

야간 천체관측은 매주 토요일 밤마다 선착순 20명을 대상으로 운영된다.

관람객은 508mm 대형 반사망원경 등 여러 관측 장비를 직접 체험하고 전문 해설사의 설명과 함께 계절별 별자리와 여러 천문 현상을 관찰할 수 있다.

야간 천체관측 신청은 네이버 예약을 통해서만 가능하다.

천체관측 관련 자세한 내용은 예천천문우주센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

예천천문우주센터 관계자는 “이번 야간 천체관측은 별과 우주에 관심이 있는 많은 분의 성원에 힘입어 재개했다”라며 “기상 상황에 따라 일정이 변경되거나 실내 체험으로 대체될 수 있으니 사전 안내를 꼭 확인해 달라”라고 당부했다.