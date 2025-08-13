[헤럴드경제=배문숙 기자]국회입법조사처가 환경부의 기후대응 기능을 산업부가 흡수하는 ‘제3안’을 제시해 주목된다. 정부 조직개편안이 아직 나오지 않은 가운데 현재까진 환경부의 기후 기능과 산업통상자원부의 에너지부문을 합치는 기후에너지부 신설(제1안)과 환경부를 확대·개편하는 기후환경에너지부(제2안)이 주로 논의되고 있다.

국회입법조사처는 13일 발간한 ‘기후·에너지 관련 정부조직 개편의 쟁점과 과제’ 보고서에서 “기후 거버넌스 구축을 위해선 기후위기 대응을 ‘목적 함수’로 에너지를 ‘제약 조건’으로 인식하고 통합과 균형 원리에 기반한 조직개편을 추진해야 한다”고 주장했다. 기후 대응과 에너지 정책이 불가분에 있다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

보고서는 새 정부의 ‘기후에너지부 신설 공약’의 필요성에 대해 “그동안 기후위기 대응 주관 부처와 온실가스 배출 부문을 담당하는 부처 사이의 괴리가 컸기 때문”이라고 진단했다. 현재 기후위기 대응 업무는 환경부 기후탄소정책실에서 맡고, 에너지와 산업공정의 온실가스 배출 관련 업무는 산업부 에너지정책실에서 관장하고 있다. 각 부처의 목표가 다른 탓에 온실가스 배출 저감 목표 달성과 재생에너지 보급 속도가 미진했다는 진단이다.

지난 1월 국가 온실가스 배출량 통계에 민간 석탄환경발전소의 배출량이 누락됐다고 환경부가 발표한 게 부처간 ‘불협 화음’의 대표적 사례다. 보고서는 “향후 더 심각해질 수 있는 기후위기와 인공지능(AI) 산업 확대 및 전기화로 인한 에너지 수요 증가에 대비하려면 현재 환경부 중심 체계로는 대응이 어렵다”고 진단했다.

22대 국회에 올라온 기후에너지 전담부서 신설 관련 정부조직법 개편안은 총 6건이다. 김소희·박정 의원은 환경부를 ‘기후환경부’로 변경하는 법률안을 발의했다. 기후환경부에 기후변화 대응 사무를 명시했고, 기후환경부장관을 부총리고 격상하고 2차관을 신설하는 게 핵심이다. 허성무·박지혜 의원은 여기서 환경부 사무에 기후변화 적응을 추가했다는 차이점이 있다. 윤준병 의원은 산업통상자원부 업무를 산업부, 외교통상부, 기후에너지부로 재편하고 기후에너지부가 관련 사무를 관장하는 안을 제안했다.

보고서는 영국의 경우 2008년 10월 3일 신설된 에너지·기후변화부(DECC)가 기업·에너지·산업전략부(BEIS)를 거쳐 에너지안보·탄소중립부(DESNZ)로 이어지고 있다고 소개했다. 그러면서 영국은 2024년 9월 마지막 석탄화력발전소를 폐쇄하는 데 성공했다는 사실을 강조했다. 기후에너지부가 성공을 거둔 사례다.

하지만 독일의 경우 실패 사례로 소개했다. 지난 5월 취임한 프리 드리히 메르츠 총리는 “연방경제 기후보호부(BMWK) 신설이 처음부터 잘못된 구상이었다”고 비판했고, ‘경제 기능’과 ‘기후변화 대응 기능’을 분리해 2021년 12월 개편전의 연방경제에너지부(BMWE)로 회귀시켰다는 것이다.

한국의 경우 ‘제조업 중심국’이라는 점에서 독일과 상황이 가장 유사하다는 시각이 많다. 보고서는 그러면서 “우리 정부의 기후·에너지 통합부처 신설도 정부의 국정목표·정책 방향, 정치 체제, 대내외 여건 등이 복합적으로 작용해 영향을 나타낼 것”이라고 분석했다.

보고서는 ‘환경부가 산업부의 에너지부문을 흡수하는 안’과 ‘환경부의 기후 기능과 산업부의 에너지 부문을 합쳐 기후환경에너지부를 신설하는 안’이 아닌 ‘산업부에 환경부 기후 정책 부문을 이관해 기후에너지산업통상부를 만드는 3안’을 소개했다.

이 대통령이 ‘기후에너지부 신설’을 공약한 상황에서 산업부 내부에서도 ‘환경부 기후대응 기능의 산업부 이관’이 전혀 고려되지 않는다는 점에서 입법조사처가 제3의 방안을 소개한 것 자체가 주목됐다.

보고서는 “기후 대응과 산업경쟁력 유지·강화 사이의 균형한 부처에 기후와 에너지, 규제와 진흥이라는 상반된 두 기능을 통합하는 조직 개편에 대한 우려가 있다”면서 “기후위기 대응이나 에너지 전환을 위해서는 밀접하게 연계된 산업, 무역· 통상 부문을 함께 고려할 필요가 있다”고 제언했다.

이어 “3개 개편안 가운데 어느 쪽이든 조직 문화가 다르고 그동안 이질적인 업무를 담당한 두 부문이 하나로 합쳐질 경우 부처 내 갈등·마찰이 발생할 우려가 크다”면서 “기후에너지부 신설안(1안)의 경우를 제외하고, 2·3안의 경우 조직 비대화로 인한 문제가 발생할 여지가 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “공정한 인사, 조직 문화 융합을 위한 소통, 통합된 부처 내 각 조직의 역할·책임 명확화 등 부처 내 갈등을 최소화하고 조직 비대화로 인한 비효율 등의 문제를 예방·해결할 방안을 마련해야한다”고 강조했다.