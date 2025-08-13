용돈 관리 등 어린이 눈높이 맞춤 교육

[헤럴드경제=박성준 기자] ABL생명은 지난 12일 서울 여의도 본사에서 임직원 자녀 30명을 초청해 ‘2025 ABL 배려하자 곰과 함께하는 금융 마법사’ 금융 교육을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 임직원의 애사심과 자긍심을 높이고, 일과 가정의 양립을 지원하기 위한 취지로 마련됐다. 특히 지난해 큰 호응을 얻었던 가족 초청 코딩교육 ‘2024 배려하자 곰과 함께하는 코딩 탐험대’에 이어 두 번째로 열린 가족 참여형 프로그램이다.

교육 대상은 초등학교 3~6학년 자녀를 둔 임직원으로, 사전 신청을 받아 진행됐다. 전문 금융교육 강사가 참여해 어린이 눈높이에 맞춘 맞춤형 금융 교육을 실시했으며 ▷금융과 화폐의 개념 ▷올바른 용돈 관리법 ▷금융회사 이해 등 실생활과 밀접한 주제를 다뤘다.

이상윤 ABL생명 인적자원실장은 “임직원 자녀들에게 유익하면서도 재미있는 방식으로 금융을 접할 수 있도록 이번 프로그램을 준비했다”면서 “앞으로도 임직원과 가족이 함께 성장할 수 있도록 다양한 가족친화 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.