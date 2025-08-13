해외 직수입 빈티지 숍 입점 형태

[헤럴드경제=전새날 기자] 패션 플랫폼 에이블리와 4910(사구일공)을 운영하는 에이블리코퍼레이션은 각 플랫폼에 ‘빈티지’ 카테고리를 동시 론칭한다고 13일 밝혔다.

해외 직수입 빈티지 숍이 입점해 중고 의류를 판매하는 형태다. 이날 오후 3시부터 에이블리와 4910 각 플랫폼 내 전용 카테고리를 통해 만나볼 수 있다. 백화점, 아웃렛, 팝업스토어 등 오프라인은 물론, 온라인 시장에서도 인지도 높은 ‘비바무역’을 비롯해 ‘탐나다’, ‘빈티지언니’와 같은 대형 빈티지 숍이 입점했다.

이를 통해 폴로 랄프로렌, 타미힐피거, 나이키부터 빔즈, 유나이티드 애로우즈 등 유명 브랜드의 중고 의류 2만5000여개 상품을 온라인에서 쉽게 만나볼 수 있게 됐다. 추후 의류를 넘어 가방, 스카프 등 빈티지 수요가 높은 품목을 중심으로 카테고리를 넓혀간다는 계획이다.

에이블리와 4910은 고물가 기조 속 빈티지 상품을 통해 ‘가성비(가격 대비 품질)’ 수요를 공략한다는 목표다. 오는 20일까지 신규 카테고리 론칭 기념행사도 진행한다. 입점 빈티지 숍이 엄선한 다양한 해외 브랜드 상품을 최대 95% 할인된 가격에 판매한다.

강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 “빈티지 패션이 단순 중고가 아닌, 하나의 패션 스타일로 주목받으며 고객 수요가 증가함에 따라 전용 카테고리를 열었다”라며 “앞으로도 신뢰도 높은 대형 빈티지 숍 입점을 활성화해 고객이 다채로운 빈티지 스타일을 만나볼 수 있도록 할 것”이라고 말했다.