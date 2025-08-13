SK이노베이션 가장 많은 5건 MOU 체결 베트남 발전 시장 공략 속도낼 듯 HD한조양 베트남 조선업 발전 나서 KT 베트남 ICT 기업과 AX 계획 대한항공 베트남 항공과 MRO 협력 현대로템 고속철 사업 진출 발판 마련

[헤럴드경제=한영대 기자] 지난 12일 국내 주요 기업·기관들이 베트남 기관 및 기업들과 경제 협업을 골자로 한 52건의 양해각서(MOU)를 맺었다. 에너지를 비롯해 조선, 인공지능(AI), 항공, 철도 등 다양한 산업 분야에서 협업을 약속한 것이다. 이번 MOU들이 실제 사업화 계획으로 발전될 경우 우리 기업들의 베트남 진출이 새로운 전기를 맞게 될 것이라는 기대가 나온다.

SK이노, 에너지 MOU 4건 체결

13일 업계에 따르면 SK이노베이션, HD한국조선해양, KT, 대한항공 등 47개 한국 기업 및 기관들은 전날 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 대한상공회의소(이하 대한상의) 주최로 열린 ‘한-베트남 비즈니스 포럼’에서 37개 베트남 기업 및 기관과 MOU를 체결했다. 이날 체결된 MOU만 총 52건에 달한다.

SK이노베이션이 단일 기업으로 가장 많은 총 5건의 MOU를 체결했다. 이중 에너지 관련 MOU만 4개에 달한다. 탱화성·까마우성 인민위원회와는 에너지 산업 특화 클러스터 및 액화천연가스(LNG) 발전산업 MOU를 맺었다. 껀터시 인민위원회와는 에너시 솔루션 패키지 개발 협력, 베트남에너지공사(PVN)와는 고전압 케이블 공장 건설 및 운영 협력 MOU를 체결했다.

이번 MOU를 발판으로 SK이노베이션은 SK이노베이션 E&S를 앞세워 베트남 발전 시장 공략에 속도를 낼 것으로 예상된다. SK이노베이션 E&S는 현지 재생에너지 시장에서 이미 탄탄한 입지를 보유하고 있다. SK이노베이션 E&S가 베트남에서 운영하고 있는 재생에너지 사업은 ▷131㎿(매가와트) 규모의 닌투언 태양광 사업 ▷150 ㎿ 규모의 탄푸동 해상풍력 사업 등이다.

추형욱 SK이노베이션 대표이사 사장은 이날 포럼에서 발표자로 나서 “반도체, 이차전지, AI 등 첨단 산업에는 대규모 전력 공급이 뒷받침돼야 한다”며 “SK는 LNG 발전 인프라 구축, 재생에너지 활용 등 베트남에 친환경적이면서도 경쟁력 있는 에너지를 제공할 것”이라고 강조했다.

LS에코에너지, 효성중공업도 이날 에너지 관련 MOU를 맺었다. LS에코에너지는 PVN과 고전압 케이블 공장 건설에 협력하기로 했고, 효성중공업은 베트남전략공사(EVN)와 베트남 전력망 안정화 사업에 손을 잡기로 했다. 최근 데이터센터 구축으로 베트남 내 전력 수요가 치솟고 있는 가운데 LS에코에너지, 효성중공업은 이번 MOU로 현지 전력 인프라 시장 공략에 유리한 고지를 점할 수 있게 됐다.

베트남 조선·AI·항공·철도 공략 가속

이날 체결된 MOU는 에너지뿐만 아니라 조선, 인공지능(AI), 항공, 철도 등 다양한 사업을 아울렀다. HD한국조선해양은 베트남 최대 국영 해운사인 베트남해양공사(VIMC)와 베트남 조선업 발전 촉진을 골자로 한 포괄적 조선 협력에 관한 MOU를 맺었다.

이번 MOU로 HD한국조선해양은 베트남 조선업 육성에 팔을 걷어붙일 것으로 전망된다. HD현대베트남조선이 핵심 역할을 수행할 것으로 전망된다. HD현대베트남조선은 1996년 HD현대, 베트남 국영공사가 합작법인 형태로 설립됐다. 국내 조선사의 첫 해외 진출 사업장이다. 김성준 HD한국조선해양 대표이사는 “국내 기업의 해외 진출 모범 사례로 인정받고 있는 HD현대베트남조선에 대한 지속적인 투자를 통해 상호 협력관계를 더욱 굳건하게 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

AI 관련 MOU도 눈에 띈다. KT는 베트남 국영 정보통신(ICT) 기업인 비엣텔과 AI 전환(AX) 전략적 파트너십 체결을 맺었다. 이번 협약으로 양사는 베트남 고유의 언어·문화·행정 환경을 학습한 국가 범용 AI 언어모델을 공동 개발할 예정이다. 의료, 국방, 미디어 등 핵심 산업에 맞춘 버티컬 AX 플랫폼도 구축할 계획이다. 한국투자리얼에셋운영과 LG CNS는 베트남우편통신그룹과 데이터센터 합작 투자 분야에 손을 잡기로 했다.

대한항공은 베트남항공과의 MOU를 통해 롱탄 신공항에 양사 합작 항공 정비시설 설립을 검토하기로 했다. 이번 MOU로 대한항공은 베트남을 동남아 MRO(유지·보수·정비) 허브로 육성한다는 계획이다.

현대로템은 베트남 최대 자동차 기업인 타고(THACO)와 베트남 고속철 프로젝트 연구 개발 및 실행협력 내용이 담긴 MOU를 체결, 베트남 고속철 사업 진출의 발판을 마련했다. 우리나라와 베트남은 11일 원전, 고속철 등 베트남 대규모 인프라 사업에 한국 기업이 참여할 수 있도록 합의한 바 있다. 현대로템은 이번 MOU로 베트남 시장에 발을 딛는 등 해외 시장을 적극 공략할 계획이다.