‘강원 수소특화단지 추진단’ 공식 출범

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도의 미래 수소산업 육성을 위한 핵심 추진체계인 ‘강원 수소특화단지 추진단’이 공식 출범했다.

도는 지난 12일 글로벌본부 환동해관 대회의실에서 수소특화단지 추진단 출범식을 열고 수소특화단지 조성을 위한 산·학·연·관 협력체계의 본격 가동에 들어갔다.

이날 출범식에는 추진단장인 손창환 글로벌본부장을 비롯해 동해시·삼척시 담당 과장, 강원테크노파크, 추진단 분과위원 23명 등 관계자 30여명이 참석해 추진단 구성과 향후 운영방안을 논의했다.

수소특화단지 추진단은 글로벌본부장을 단장으로, 도와 시·군, 강원테크노파크 실무진으로 구성된 전담팀과 함께 ▷총괄기반 ▷연구개발 ▷기업혁신·인력양성 이렇게 3개 분과 체계로 운영된다.

추진단은 특화단지 내 기업 유치, 수요기반 연구개발 과제 기획, 지역 인재 양성, 산업 인프라 확충 등 수소산업 전 주기에 걸친 지원 기능을 수행하며, 분기별 분과회의를 통해 실무과제를 점검하고 활성화 방안을 논의할 예정이다.

손창환 글로벌본부장은 “수소특화단지 추진단 출범은 지역 수소산업 생태계 조성과 기업 경쟁력 강화를 위한 의미 있는 첫걸음”이라며, “실행력 있는 지원체계를 바탕으로 강원특별자치도를 국내 수소산업의 중심지로 육성해 나가겠다”고 말했다.