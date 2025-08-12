8월~12월 매달 마지막 주 금·토·일 ‘시루팡팡데이’·‘동네 상권 소비 캠페인’ 진행

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 내수와 소비를 진작시킬 특단의 대책으로 ‘흥해라 흥세일’을 추진한다.

정호기 경제국장은 12일 시청 브리핑룸에서 언론브리핑을 열고, “‘흥해라 흥세일’은 시흥시만의 특색을 담은 민생 안정화 대책이자 민관이 함께하는 소비 축제”라며 “정부가 시행 중인 민생회복 소비쿠폰의 파급효과를 극대화하고, 신속한 시흥경제 회복을 돕고자 행정과 지역사회가 힘을 모았다”고 밝혔다.

‘흥해라 흥세일’은 8월부터 12월까지 매달 마지막 주 금ㆍ토ㆍ일요일에 ‘시루팡팡데이’와 ‘동네 상권 소비 캠페인’을 중심으로 진행된다. 총 16억3000만원의 예산을 투입해 지역화폐 사용 할인과 각종 소비 촉진 행사 등을 추진하며 실질적인 소비를 유도할 방침이다.

먼저 ‘시루팡팡데이’는 지역화폐의 충전 할인에 사용 할인을 더해 최소 14%에서 최대 20%까지 할인 혜택을 부여하는 두 배 할인 행사다. 모바일 시루 충전 시 7~10%를 할인받고, 시루 가맹점에서 결제 시 추가로 7~10%를 할인받는 시스템이다. 8월에는 충전 할인 7%와 사용 할인 7%를 더한 14% 할인 혜택을 제공하고, 9월부터 12월까지는 충전 할인 10%에 사용 할인 10%까지 총 20% 할인을 지원한다.

8월 마지막 주 금ㆍ토ㆍ일요일인 29ㆍ30ㆍ31일을 시작으로 12월까지 매달 마지막 주 금ㆍ토ㆍ일요일마다 관내 모든 시루 가맹점에서 진행되며, 오는 9월 시흥갯골축제 기간과 11월 소상공인의 날에는 사용 할인 기간을 더 확대할 계획이다.

‘동네 상권 소비 캠페인’은 전통시장과 골목상권 등 캠페인 참여를 희망하는 상점이 상권별 맞춤형 소비 촉진 행사를 추진할 수 있도록 최대 800만원까지 비용을 지원한다.

가족 단위 방문 고객을 대상으로 한 ‘매직쇼 및 버블쇼’, 구매 고객 대상 ‘경품추첨’, 소비 캠페인과 문화 행사를 연계한 ‘버스킹’ 등이 8월부터 11월까지 매달 마지막 주 금ㆍ토ㆍ일요일에 진행될 예정이다.

더불어, 이번 ‘흥해라 흥세일’ 기간 중 관내 5개소 하나로마트 로컬푸드 직매장에서는 제철 과일 시식 행사, 가을맞이 행사 등 특별 할인 이벤트를 진행해 소비 진작 효과를 높인다. 관내 기업들도 회식이나 점심 식사 시 전통시장 등을 이용하고, 지역 예술인들은 행사 기간에 참여 상권 일원에서 공연을 선보이며 소비 촉진에 동참할 계획이다.

시흥시는 소비 촉진과 함께 시흥화폐 시루 발행액을 확대해 민생 경제 살리기의 속도를 더욱 높인다는 방침이다. 올해는 전년도 발행액 대비 35%를 확대한 2800억원의 시루를 발행하고, ‘흥해라 흥세일’과 연계해 지역 내 자금 순환을 촉진할 계획이다.

정호기 경제국장은 “시흥시는 이번 ‘흥해라 흥세일’이 시흥시 곳곳에 온기를 불어넣는 소비 축제로 발전하고, 시흥 전체가 흥하는 지역 경제 회복에 기여하도록 온 힘을 다 하겠다”고 했다.