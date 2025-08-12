[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산에 본사를 둔 임플란트 전문기업 디오는 12일 공시를 통해 올 2분기 매출 400억원을 달성, 지난해 같은 기간보다 258% 성장했다고 밝혔다. 또한 영업이익도 30억원을 기록 전년 대비 흑자로 전환하는 데 성공했다. 다만 당기순이익은 원·달러 환율 변동에 따른 환차손으로 적자를 유지했다.

디오에 따르면 이 같은 매출성장은 중국 등 글로벌 전략시장에서의 성장세에 따른 것이다. 중국에서 대형 DSO(대형치과네트워크)등과의 계약 등을 바탕으로 지난해보다 237% 성장했고 러시아에서는 단일 딜러 체제에서 권역별 딜러체제로 전환하면서 같은 기간 365% 매출이 증가했다.

튀르키예에서도 유력한 현지 딜러들과의 신규 계약이 이루어지면서 202% 성장을 달성했고 인도, 포르투갈, 호주, 멕시코 등 디오가 꼽은 7개 전략국가에서도 매출액이 190% 성장했다.

김종원 디오 대표는 “올 상반기는 광고와 함께 글로벌 교육, 전시회 참가 등 마케팅을 강화하고 전략시장에 영업조직을 확대 개편하는 등으로 성과를 거뒀다”며 “하반기에는 신규 시장개척, 신제품 출시 등으로 성장세를 이어나갈 것”이라고 말했다.