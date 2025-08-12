중진공, ㈜팬코와 협력사 생산자금 지원체계 구축

위기에 처한 K-패션 산업을 되살리려는 노력이 시작된다.

중소벤처기업진흥공단(이사장 강석진)은 12일 의류·패션제조 중견기업 팬코(대표 이광일)와 ‘중소기업 동반성장 네트워크론 업무협약’을 맺었다.

네트워크론은 중진공이 지난해부터 추진 중인 사업으로, 올해 운영규모는 1400억원이다. 중진공과 협약을 체결한 대·중견기업의 협력 중소기업에 발주서를 근거로 단기 생산자금을 신속 지원한다. 협약은 K-패션 산업의 경쟁력 제고방안이 절실한 가운데 진행됐다.

양 기관은 협약을 계기로 생산자금 확보에 어려움을 겪는 협력 중소기업을 위한 단기 정책자금을 지원한다. 이 외에도 우수 중소기업을 추천해 중진공 사업 연계지원도 해주기로 했다.

이광일 팬코 대표는 “당사의 협력 중소기업들이 생산성을 높이고 재원을 경영에 재투자할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대된다”며 “공급망이 안정돼 섬유·패션산업의 확장에도 큰 도움이 될 것”이라 했다.

반정식 중진공 이사는 “이번 모델은 K-패션의 동반성장을 이끄는 계기가 될 것으로 기대된다. 네트워크론을 통해 K-패션 산업 경쟁력 강화를 지원하겠다”고 밝혔다.