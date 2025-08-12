[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 울릉도 내수던 인근 갯바위에 고립된 스쿠버들이 안전하게 구조됐다.

12일 강원도 동해해양경찰서에 따르면 전날 오후 5시 58분께 경북 울릉군 울릉읍 내수전 인근 갯바위에 사람이 고립됐다는 신고가 들어왔다.

신고를 받은 동해해경은 즉시 경비함정 1척과 울릉파출소 해상순찰팀·해안순찰팀을 현장으로 급파했다.

갯바위는 암초로 인해 연안 구조정 접근이 불가했고, 물살까지 강해 구조에 어려움이 있던 것으로 알려졌다.

이에 구조사 3명이 직접 입수 후 약 30m가량을 수영해 갯바위로 이동, 스쿠버 3명을 안전하게 구조했다.

특히 이날 구조에는 인근에서 휴가 중이던 동해 해양 특수구조대 손종민 경사와 3017함 김준오 경사가 연안 구조정에 탑승해 활약, 구조에 힘을 보탰다.

구조된 3명은 다행히 건강상 큰 이상이 없는 것으로 확인됐다.

동해해경에 따르면, 최초 수영자는 4명인데 이 중 1명은 육상으로 이동했고 고립된 3명의 구조요청 소리를 들은 인근 주민이 해경에 신고했다.

고립된 3명은 스쿠버 활동 중 출수 지점을 오인해 갯바위에 올라가게 됐다.

사고 당시 공기통의 산소와 체력이 모두 고갈된 상태였던 것으로 전해졌다.

동해해경 관계자는 “주변 암초로 접근이 어려웠지만 안전하게 구조해 다행”이라며 “예기치 못한 사고 시 신속한 구조를 위해 핸드폰을 꼭 지참해 달라”고 당부했다.