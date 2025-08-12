[헤럴드경제=민성기 기자] 리듬체조 국가대표 출신 손연재가 운영하는 유튜브 채널이 돌연 삭제됐다가 복구됐다.

11일 손연재의 공식 유튜브 채널은 갑자기 열리지 않았다.

채널엔 “유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다”는 안내 문구만 떴다.

이에 따라 팬들 사이엔 혼란이 일었고, 채널 삭제에 대한 이유에 대해 각종 추측이 난무했다.

다행히 이날 채널은 복구됐다.

유튜브 제작진은 채널 게시물란에 “저희 채널이 갑자기 삭제되는 일이 있었다. 제작진이 즉시 상황을 확인하고 유튜브에 이의신청을 제출했다”며 “재검토 결과 커뮤니티 가이드 위반이 전혀 없다는 공식 확인을 받았고 채널은 이미 완전하게 정상 복구된 상태”라고 설명했다.

이어 “걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 기다려주시고 걱정해주신 모든 분들께 깊은 감사의 마음 전한다”고 했다. 그러면서 “앞으로도 변함없이 건강하고 즐거운 콘텐트로 찾아뵙겠다”고 공지했다.

유튜브 측은 손연재 유튜브 채널 제작진에 “이의신청에 따른 재검토 결과 커뮤니티 가이드를 위반하지 않는 채널로 확인됐다. 커뮤니티 가이드를 위반하는 콘텐트가 없도록 만전을 기해 모든 사용자에게 안전한 공간으로 만드는 노력을 기울이는 과정에서 간혹 실수가 발생하기도 한다”며 “실수로 불편을 끼쳐드려 사과드린다”고 전했다.

손연재 유튜브는 지난 5월 15일 개설돼 현재 5만6000여명이 구독하고 있다.

손연재 유튜브는 자신을 ‘초보엄마’라고 소개하며 육아 관련 동영상 52개가 업로드돼 있다.

손연재는 지난 2022년 8월 9세 연상 금융업 종사자와 결혼, 슬하에 아들 하나를 두고 있다.