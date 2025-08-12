부산시 ‘제13회 대한민국 국제해양레저위크’ 개최

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 오는 14일부터 다대포해수욕장 등에서 ‘제13회 대한민국 국제해양레저위크(KIMA WEEK 2025)’를 개최한다고 밝혔다.

해양레저위크는 해양레저 문화를 확산하고 관련 산업을 발전시키기 위해 부산 시내 주요 해수욕장을 무대로 2013년부터 매년 개최되고 있는 행사다. 올해는 서부산권 해양레저 관광 활성화를 위해 다대포해수욕장에서 주요 행사가 열린다. 행사는 ▷키마비치(KIMA BEACH) ▷해양레저 체험 ▷해양레저관광 포럼 등으로 구성된다.

먼저 키마비치는 이번 행사의 주무대인 다대포해수욕장에서 진행되는 프로그램으로 14일부터 17일까지 ▷체험공간(부스) ▷공연 ▷해변요가 ▷멍~해(海) 등을 즐길 수 있다.

체험공간에서는 오후 3시부터 각종 해양 관련 게임 및 만들기 프로그램 등에 참여할 수 있다. 15일과 16일 진행되는 멍~해(海)에서는 스탠드업 패들보드를 타고 바다 위에서 힐링, 명상 체험을 즐길 수 있고 해변요가는 16일과 17일 해변노을을 감상하며 요가 전문 강사에게 요가를 배우는 프로그램이다. 인디밴드 공연도 15일과 16일에 있을 예정이다.

해양레저체험은 8월 한 달간 광안리, 다대포, 송정 등 주요 해수욕장과 수영강, 수영만 요트경기장 등에서 ▷스탠드업 패들보드(SUP) ▷제트보트 ▷서핑 ▷요트투어 ▷크루즈 등을 즐길 수 있는 프로그램이다. 모든 체험은 해양레저 예약 플랫폼 ‘홀릭잼’ 모바일 앱에서 선착순 사전 신청을 통해 즐길 수 있다. 체험별로 참여 인원 제한, 본인부담금 등이 있을 수 있다.

아울러 다음 달 12일부터 13일까지는 한국해양대학교에서 학계·업계 종사자 100여 명이 참석하는 ‘해양레저관광 포럼’도 열린다. 포럼에서는 해양레저관광산업의 경쟁력 제고 방안 등에 대해 논의될 예정이다.