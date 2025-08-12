기재부 ‘2026년 국유재산종합계획’ 발표 역세권 유휴부지 발굴 1.5만호 이상 공급 관리주체 달라도 공동개발 가능…제도개선

[헤럴드경제=양영경 기자] 새 정부가 국유지와 노후 청·관사 복합개발 사업을 통해 청년·서민용 공공주택 ‘3만5000호+α’ 공급을 추진한다.

서울 성수·신정동과 경기도 광명시에 900호 등 수도권 역세권 유휴부지를 신규 발굴해 1만5000호 이상을 추가로 공급하고, 서울 종로 복합청사와 대방동 군관사 부지, 용산 유수지 등에 예정된 2만호를 계획보다 앞당겨 공급하는 방식이다. 서울 아파트값이 반등하는 상황에서 새 정부가 꺼내 든 사실상 ‘첫 주택공급 카드’로 해석된다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 12일 정부서울청사에서 제27차 국유재산정책심의위원회를 열고 이런 내용이 담긴 ‘2026년도 국유재산종합계획’을 발표했다.

구 부총리는 “기업·공공·국민 전 분야에 걸쳐 인공지능(AI) 대전환과 초혁신경제로의 진입을 위해 국유재산 정책기조 전환이 필요하다”면서 “국유재산을 재정 보완 수단에서 벗어나 국가성장을 뒷받침하는 국민 공동 자산으로 재인식해야 한다”고 말했다.

구 부총리는 그 첫걸음으로 “공동체의 공동 성장 기반을 강화하기 위해 국유지와 노후 공공청사를 활용해 청년·서민 공공주택을 3만5000호 이상 공급할 것”이라고 밝혔다.

우선 ▷서울 성수동 경찰기마대부지(400호) ▷ 서울 신정동 서울출입국관리사무소(300호) ▷광명 철산동 광명세무서(200호) 등 수도권 역세권 유휴부지를 신규로 발굴해 1만5000호 이상을 추가로 공급하겠다는 계획을 내놨다. 이날 공개된 부지는 새 정부가 주택 공급을 위해 새로 발굴한 부지로, 과거와 달리 수도권에만 1만5000호를 집중적으로 공급한다.

아울러 2035년까지 ▷종로 복합청사(50호) ▷천안세관(50호) ▷대방 군관사(185호) ▷용산 유수지(300호) 등 부지에 예정된 2만호를 계획보다 앞당겨 신속하게 공급한다는 계획이다. 수도권과 지방에 배정된 물량은 각각 8000호, 1만2000호다. 이 중 종로 복합청사와 대방 군관사는 2027년 준공 예정으로 사업 속도가 가장 빠르다.

복합개발 추진 과정에서 걸림돌로 작용했던 규제도 해소한다. 관리주체가 달라도 인접 국유재산을 공동으로 개발할 수 있도록 ‘다수 관리주체 공동개발방식’도 도입하고, 위탁개발기관 범위를 지방공사로 확대한다. 이런 방식으로 서울지방병무청 부지(기재부 소관)와 해군복지단·해군재경대대·해군호텔(국방부 소관) 부지의 통합 개발도 가능할 것으로 정부는 내다봤다. 이와 함께 개발 절차는 사전 경제성 분석, 지자체 협의, 위탁 개발기관 자율성 강화 등으로 간소화·효율화한다.

유휴 국유지가 ‘노는 땅’으로 남지 않도록 개발이나 임대 전까지 주차장 등 주민 편의를 위한 공간으로 개방하는 방안도 추진한다. 매각·교환이 어려운 소규모 유휴 국유시설은 시니어 일터, 작은 도서관, 지역주민 학습·모임 공간 등으로 재탄생할 수 있도록 지원하기로 했다. 지자체의 개발수요를 고려, 국유지와 공유지를 교환하는 방식으로 지역경제 활성화를 뒷받침한다.

군 공항과 주한미군 반환 공여지에 대해서는 충분한 보상도 약속했다. 광주 등 군 공항 이전은 원칙적으로 기존 기부대양여 방식으로 추진하되, 이 과정에서 재산 가치 산정과 이전 주변에 대한 적정 지원이 이뤄질 수 있도록 조치한다는 방침이다.

미군기지 재배치 완료 후 반환된 공여구역의 개발 활성화를 위한 기반도 마련한다. 법 개정을 통해 국유지를 50년 이상 장기 임대할 수 있도록 하고 지분 참여 대상도 지자체·공공기관 등으로 확대한다. 개발대상 국유지 확대, 대부기간 현실화, 대부료 탄력 적용, 개발절차 합리화 등으로 민간의 사업 참여도 이끌어낸다는 계획이다.

구 부총리는 “특별한 희생을 치러온 지역에는 특별한 보상이 이루어질 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 강조했다.

이 밖에 AI·신재생에너지·친환경차 등 첨단산업에 대한 국유재산 특례 감면도 확대한다. 이들 산업에 국유재산을 활용할 경우 사용료를 2.5%에서 1.0%로 대폭 낮춰준다. 사회적기업, 협동조합 등 사회적경제 조직에 대해서도 사용료를 1.0%로 조정하기로 했다. 고액·대규모 국유재산 매각은 국유재산정책심의위원회 심의와 국회 보고를 거치도록 해 매각 절차의 투명성을 강화한다.