2분기 매출 1848억원…전년 동기比 6.8%↑ 주력 게임 성과·신작 출시로 최대 매출 목표

[헤럴드경제=차민주 기자] 컴투스가 올해 2분기 영업이익 14억원을 기록하면서 6분기 연속 흑자를 달성했다.

12일 컴투스는 올해 2분기 연결기준 매출 1848억원, 영업이익 14억원을 기록했다고 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 6.8%, 영업이익은 같은 기간 대비 0.1% 증가했다. 2024년 1분기 이후 연속 흑자다.

컴투스는 주력 게임이 안정적으로 성과를 보인 결과라고 자평했다. ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’(이하 서머너즈 워)는 출시 11주년 관련 프로모션을 통해 꾸준한 글로벌 흥행을 이어가고 있다.

신작 추가로 포트폴리오를 확대한 야구 게임 라인업은 국내외 프로야구 시즌 개막 효과 등에 힘입어 높은 상승세를 보였다. 특히 한국을 포함한 주요 글로벌 시장에서 고른 성과를 보이며, 2분기 해외 매출 비중이 약 67%를 기록했다.

컴투스는 하반기에도 기존 작의 성과를 이어가는 동시에, 다양한 신작 출시를 통해 성장 모멘텀을 확대한단 방침이다.

먼저 ‘서머너즈 워’는 지난 7월 말 시작한 ‘TEKKEN 8’과의 대형 협업 업데이트를 바탕으로 글로벌 팬층 확대에 나선다. 야구 게임 라인업 또한 포스트시즌 등 국내외 리그 일정에 맞춘 다양한 업데이트와 이벤트를 통해 최대 매출을 경신한다는 목표다.

신작 출시도 잇달아 예정돼 있다. 지난 6월 사전 예약을 시작한 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘더 스타라이트’는 3분기 정식 출시를 앞두고 있다. 신작 ‘도원암귀: Crimson Inferno’도 오는 9월 도쿄게임쇼 2025에서 공개 예정이다. 인기 웹툰 ‘전지적 독자 시점’, ‘데스티니 차일드’ 등 지식재산권(IP)을 기반으로 한 작품들도 준비 중이다.

이 외에도 컴투스는 김대훤 대표가 이끄는 에이버튼의 MMORPG ‘프로젝트 ES’(가칭), 캐주얼 수집형 MORPG ‘프로젝트 M’(가칭), 육성 시뮬레이션 게임 ‘프로젝트 MAIDEN’(가칭) 등 자체 개발·퍼블리싱 신작을 통해 글로벌 경쟁력을 강화할 계획이다.