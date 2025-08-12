민원 공무원 보호· 민원 서비스 품질 향상 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 안동시는 읍면동 행정복지센터를 포함한 필수 민원 업무 부서에 행정 전화 전수녹취시스템을 도입해 운영한다고 12일 밝혔다.

대민행정의 효율적인 업무 지원과 민원 공무원 보호를 위해서다.

이번 조치는 ‘민원 처리에 관한 법률’ 개정에 따라 민원 담당 공무원의 안전을 확보하기 위한 것이다.

그동안 시는 통화연결음을 통해 폭언·폭설 자제를 안내하고, 필요시 수동으로 녹취하는 방식을 사용해 왔다. 그러나 문제 발생 시 즉각 대응이 어렵고, 녹취 누락 가능성이 있어 한계가 있었다.

이번에 도입되는 전수녹취시스템은 사전 안내 멘트를 통해 상호 존중 문화를 알리고, 통화 내용을 자동으로 녹음하는 방식으로 개선된다.

이를 통해 민원인과 공무원 간 상호 존중 문화 정착과 함께, 질 높은 민원 응대 서비스 제공으로 민원 처리의 효율성이 향상될 것으로 기대된다는 게 안동시의 설명이다.

안동시 관계자는 “행정 전화 전수녹취시스템은 언어폭력 예방과 친절한 민원 응대를 위한 안전장치로 활용될 것”이라며, “앞으로도 더 나은 민원 행정 서비스 제공과 민원 응대 직원 보호를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.