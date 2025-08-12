[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에서 활약한 정지선 셰프가 정지선 셰프가 중국판 짝퉁 ‘흑백요리사’에 불쾌감을 드러냈다.

정지선 셰프는 최근 자신의 유튜브 채널에 ‘중국판 흑백요리사? 제가 나온다길래 봤습니다 (with 철가방 요리사)’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상 속 정 셰프는 철가방 요리사 임태훈 셰프와 함께 ‘흑백요리사’와 표절 의혹이 불거진 중국 예능 프로그램 ‘이판펑션’을 시청했다. 출연자들의 등장 모습에 정 셰프는 “구도도 비슷하지 않나”, “똑같다”고 말했다.

이어 “믿고 싶지 않지만 정말 똑같다. 백수저 등장도 똑같지 않나”라고 지적했고, 백수저가 위에서 내려다보는 연출을 보며 “똑같다. 이 사람들도 위를 보면서 불편하다고 하고, 위에 있는 사람들은 이건 능력이라고 한다”고 말했다.

이어 한 참가자의 매운 배추 돼지고기 삼겹살 요리가 등장했고, 방송에는 ‘파오차이’로 소개가 됐다.

정 셰프는 “약간 한복 비슷하지 않나”라며 참가자의 의상에 주목하다가 ‘파오차이’가 등장하자 “김치다”라며 격한 반응을 보였다. 임 셰프 또한 “오 김치가 나왔다. 급식대가네”라고 말했다.

하지만 김치의 등장에 정색한 정 셰프는 “나 그 얘기하고 싶다. 바쓰 중국요리 맞다. 이걸 가지고 대한민국 요리라고 안 한다. 나 중국 요리하는 사람이다”라며 최근 중국 네티즌이 한국 요리사가 중식을 빼앗으려 한다며 비난을 했던 일들을 언급했다.

또 해당 프로그램에서 중간에 맛을 보는 시간이 나오자 제작진은 “‘냉장고를 부탁해’ 베꼈네”라고 이야기했고, 정지선 또한 “나도 그 생각했다”고 공감해 눈길을 끌었다.

한편 중국에서는 넷플릭스가 정식으로 서비스되지 않음에도 도둑 시청과 프로그램 표절 등의 문제가 지속해서 불거지고 있다. ‘흑백요리사’와 관련해서도 넷플릭스 측은 정식으로 판권을 판 적이 없다고 입장을 밝힌 상태다.