분양가 상한제·금융규제 미적용… 실수요자 이목 집중

서울 접근성·생활 인프라·한강 조망까지… 김포 마지막 프리미엄 단지로 주목

KCC건설이 김포시 한강시네폴리스 내에서 공급 중인 ‘오퍼스 한강 스위첸’이 사실상 김포시 내 마지막 프리미엄 단지로 부각되며 수요자들의 높은 관심을 끌고 있다. 이미 정당계약자 대상의 계약 예약은 마감된 상태이며, 오는 8월 2일 진행되는 예비당첨자 계약을 앞두고 실수요자들의 문의가 급증하고 있다.

‘오퍼스 한강 스위첸’은 올해 김포에서 분양된 아파트 가운데 드물게 분양가상한제가 적용된 단지로, 합리적인 분양가와 뛰어난 입지, 희소성 있는 공급 물량이라는 세 가지 요건을 모두 갖추며 주목받고 있다. 특히, 올해 7월부터 본격 시행된 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 3단계 규제와 6·27 가계부채 대책이 적용되지 않는 단지로, 금융 규제가 본격화되기 전 내 집 마련의 ‘마지막 기회’라는 점에서 실수요층의 발길이 이어지고 있다.

분양가 인상 가능성도 높아지고 있다. 주택도시공사(HUG)에 따르면, 지난 5년간 수도권 3.3㎡당 분양가는 △2,089만원 △2,120만원 △2,434만원 △2,809만원 △25년 6월 2,910만원으로 매년 상승 흐름을 보이고 있다.

여기에 오는 9월 15일 기본형 건축비 인상이 예고돼 있는 만큼, 분양가상한제가 적용된 단지라도 향후 분양가 조정이 불가피할 것으로 전망된다. 이로 인해 ‘오퍼스 한강 스위첸’은 실질적인 ‘분양가 막차’ 단지로 주목받으며, 예비수요자들의 선점 심리를 자극하고 있다.

실제로, 올해 김포 지역에서 공급된 아파트의 평균 분양가는 3.3㎡당 약 2,300만원(발코니 제외) 수준으로 집계되고 있으나, ‘오퍼스 한강 스위첸’의 분양가는 3.3㎡당 2,071만원에 불과하다. 전용 84㎡ 기준으로 약 7,000만~8,000만원가량의 가격 경쟁력을 확보한 셈이다. 여기에 발코니 확장 비용도 500만~600만 원대로 책정돼, 최근 일부 단지에서 2,000만원을 넘는 사례와 비교하면 수요자의 부담을 크게 줄였다. 1차 계약금은 1,000만 원 정액제로 책정돼 초기 자금 부담도 완화됐으며, 전매제한 기간은 3년이지만 입주 전 전매가 가능하다.

분양 관계자는 “정당계약 대상자들의 계약 예약은 7월 31일을 끝으로 이미 마감됐다”며 “예비당첨자 계약과 이후 선착순 계약이 이어질 수 있도록 현장 브리핑을 더욱 강화하고 있다. 이 정도 입지와 조건을 갖춘 김포 내 신규 단지는 사실상 마지막”이라고 강조했다.

한편, ‘오퍼스 한강 스위첸’이 들어서는 한강시네폴리스 내에는 약 2,400세대 규모의 주상복합 공급이 예정돼 있다. 현재 건설사와의 협의가 진행 중이며, 빠르면 오는 9월 도급계약 체결이 이뤄질 전망이다. 이에 따라 지역 내 두 번째 ‘한강 신화’를 기대하는 분위기도 형성되고 있다.

다만, 9월 15일로 예정된 기본형 건축비 인상 등 공급 여건을 고려할 때, 해당 주상복합 역시 분양가 인상이 불가피할 것으로 보인다. 비록 분양가상한제가 적용되더라도, ‘오퍼스 한강 스위첸’과 같은 수준의 공급가는 기대하기 어려운 상황이다.

실제로, 업계에 따르면 김포 지역 아파트 평균 분양가와 비교하면 주상복합의 경우 3.3㎡당 최대 230만원 이상 차이가 날 수 있다는 전망도 나오고 있다. 이는 전용 84㎡ 기준으로 3.3㎡당 100만원 차등시 약 3,400만원가량의 차이로 이어지는 셈이다. 이에 따라 ‘오퍼스 한강 스위첸’ 계약자들은 분양가 측면에서 상당한 프리미엄 효과를 기대할 수 있다는 분석이다.

‘오퍼스 한강 스위첸’은 지하 2층~지상 25층, 9개 동, 총 1,029가구 규모의 중대형 아파트 단지다. 전용면적은 84㎡와 99㎡ 두 가지 타입으로만 구성돼 있으며, 세부적으로는 △84㎡A 619가구 △84㎡B 120가구 △84㎡C 194가구 △99㎡A·B 각 48가구 등으로, 다양한 라이프스타일에 맞춘 선택이 가능하다.

입지 경쟁력도 강점으로 꼽힌다. 단지는 한강시네폴리스 IC를 비롯해 수도권제1순환도로, 김포한강로, 올림픽대로 등 주요 도로망과 가까워 서울 및 수도권 전역으로의 차량 이동이 수월하다. 여기에 GTX-D 노선이 예비타당성조사를 통과했으며, 지하철 5호선 연장, 인천2호선 고양 연장 등 추가적인 광역교통망 개발도 예타 결과를 기다리고 있어 미래가치 또한 기대된다.

교육 및 생활 인프라도 풍부하다. 단지 내 국공립 어린이집이 예정돼 있으며, 인근에 초등학교와 중학교, 유치원이 계획돼 있어 자녀 교육 여건도 우수하다. 특히 고촌읍은 서울과 인접해 있음에도 대입 농어촌 특별전형 적용 지역에 해당돼 교육수요자들의 이목이 집중된다. 또한 차량 10분 이내 거리에 이마트 트레이더스, 김포 현대아울렛, 김포시청, 김포우리병원 등이 위치해 생활 편의성도 높다.

주거 환경도 쾌적하게 조성된다. 약 15만㎡ 규모의 걸포중앙공원과 한강변 공원이 예정돼 있어 여가활동이 용이하며, 일부 가구에서는 한강 조망도 가능해 입주민들의 만족도를 높일 전망이다.

이처럼 ‘오퍼스 한강 스위첸’은 한강시네폴리스 내 마지막 프리미엄 단지로 평가받고 있으며, 분양가 인상 전 실수요자에게 유리한 막차 기회로 꼽히고 있다. 예비당첨자 계약과 향후 무순위 청약 물량에도 시장의 관심이 집중될 것으로 보인다.