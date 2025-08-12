올 들어 370억원 신규 자금 유입 최근 1년 수익률 77.75%

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용은 ‘신한글로벌탄소중립솔루션펀드’가 수탁고 500억원을 돌파했다고 12일 밝혔다. 올 들어서는 370억원이 넘는 신규 자금이 유입됐다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면, 해당 펀드의 최근 1년 수익률은 77.75%로 글로벌 주식 유형 펀드 중 1위를 차지했다. 3개월, 9개월 수익률은 각각 35.05%, 37.36%를 기록했다.

신한글로벌탄소중립솔루션펀드는 탄소중립 달성을 위한 솔루션을 제공하고 경제적 가치를 창출하는 글로벌 기업에 투자한다.

신한자산운용은 발전, 수소, 순환경제, 모빌리티, 인공지능(AI) 등 5가지 핵심 테마를 바탕으로 개별 기업을 심층 분석해 포트폴리오를 구성했다. 시장 상황에 맞춘 적극적인 포트폴리오 조정을 통해 시장 대비 초과성과를 실현하고 있다.

김주영 신한자산운용 주식운용본부 이사는 “국내 주식시장은 AI 산업 주도 성장과 신정부 정책으로 점진적인 상승세가 이어지고 있다”며 “미국 시장 역시 메그니피센트7(M7)의 견조한 실적과 금리 인하 기대 속에 추가 상승 여력이 크다” 고 말했다.

그러면서 “미국과 국내 주요 성장주를 선별하여 국가 간 균형 잡힌 포트폴리오를 구성해 각국 시장에서 주목받는 신성장 사업에 선제적으로 투자하여 안정적인 초과 수익을 추구하고 있다”고 전했다.