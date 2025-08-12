미얀마 노동자 사망 추정…근로감독관·경찰 70명 투입, 안전조치 위반 여부 수사

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부와 경찰이 경기 광명시 포스코이앤씨 건설현장에서 발생한 미얀마 국적 노동자 감전(추정) 사고와 관련해 원·하청 시공사 및 감리사무실을 전격 압수수색했다.

고용부 안양지청과 경기남부경찰청은 12일 오전부터 포스코이앤씨 본사와 하청업체, 현장 사무실, 감리 사무실 등을 대상으로 동시 압수수색을 벌였다. 이번 수사에는 근로감독관과 경찰 70여명이 투입됐다.

이번 압수수색은 지난 4일 광명시 소재 건설현장에서 양수기 점검을 하던 중 발생한 감전(추정) 사고의 원인을 규명하기 위한 조치다. 고용부와 경찰은 전기 누전에 의한 위험을 예방하기 위한 안전조치가 제대로 이행됐는지 여부를 집중 점검하고 있다.

고용부 안양지청은 “압수수색을 통해 확보한 증거자료를 토대로 사고 원인을 철저히 규명하고, 산업안전보건법 위반 여부를 엄정하고 신속하게 수사하겠다”고 밝혔다.

한편 고용부는 이날 오전 포스코그룹 관련 본부-지방관서 간 긴급 합동 수사전략 회의를 개최했다. 회의에서는 포스코그룹에서 발생한 중대재해 전반에 대한 수사 쟁점사항을 공유하고, 신속·엄정한 대응 방안을 논의했다.