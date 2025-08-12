유명 떡볶이집 협업, 매출 10위권 안착 애플하우스와 세 번째 협업 상품도 출시

[헤럴드경제=신현주 기자] BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 서울 왕십리의 떡볶이 맛집 ‘악어떡볶이’와 손잡고 RMR(Restaurant Meal Replacement) 상품을 출시한다.

악어떡볶이는 2009년 한양대학교 앞에서 시작한 왕십리의 대표 떡볶이집이다.

CU는 차별화된 떡볶이 상품 라인을 선보일 계획이다. 앞서 CU는 유명 떡볶이 맛집들과 협업을 통해 RMR 상품들을 내놓았다. 성수동 떡볶이집 ‘금미옥’과 쌀떡볶이컵, 국물떡볶이컵, 불떡볶이컵을 출시했다. 사당동의 서울 3대 즉석 떡볶이 맛집인 ‘애플하우스’와 협업해 즉석 라쫄볶이와 순대 쫄면볶음도 내놨다.

RMR 떡볶이는 CU의 냉장분식 카테고리 10위권에 오르는 등 인기를 끌었다. 같은 기간 냉장분식 카테고리 매출도 올랐다. 냉장분식 카테고리 매출은 2023년 전년 대비 9.2%, 2024년 전년 대비 12.8%를 기록했다. 특히 올해(1월~7월)는 전년 대비 35.1%의 매출 신장률을 보였다.

이번에 출시되는 ‘악어떡볶이 쌀떡볶이컵(3800원)’은 악어떡볶이의 시그니처 메뉴를 컵 타입으로 만든 상품이다. 자극적인 매운맛 대신 사과와 배 등 과일 퓨레를 활용했다. 또 악어떡볶이 전용 쌀떡을 사용해 쫄깃한 식감을 극대화했다.

CU는 이와 함께 애플하우스와의 세 번째 협업 상품인 ‘애플하우스 밀떡볶이컵(3800원)’도 출시한다. 애플하우스 대표가 직접 개발에 참여했다.

김소희 BGF리테일 HMR팀 MD는 “시간과 장소의 제약으로 떡볶이 맛집에 가지 못해 아쉬워하는 소비자를 위해 CU에서만 맛볼 수 있는 떡볶이 RMR 상품을 출시했다”며 “앞으로도 전국 맛집을 집 앞 편의점에서 즐기도록 하겠다”이라고 말했다.