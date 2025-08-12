원두 2종 상품가격 각 9800원·1만2600원 SSG닷컴, 카멜커피 이은 고급 브랜드 확대

[헤럴드경제=신현주 기자] SSG닷컴이 K-커피 브랜드 ‘카멜커피’의 원두 2종 상품을 할인 판매한다고 12일 밝혔다. 이번 할인 판매는 14일까지다.

카멜커피는 2017년 성수동에서 시작했다. HACCP 인증을 받은 자체 로스팅 시설을 통해 균일한 품질의 커피를 생산하는 것으로 유명하다. 지난 5월 쓱닷컴 입점 이후 빠르게 미식관 커피 카테고리 톱3 인기 브랜드로 자리매김했다.

SSG닷컴은 카멜커피 대표 원두 고티지·뉴텐던시(각200g)를 각 30% 할인된 9800원·1만2600원에 선보인다. 고티지 원두는 균형 잡힌 풍미로 커피 애호가들 사이에서 인기가 많다. 뉴텐던시 원두는 조화로운 과일향이 특징으로 젊은 여성층의 선호도가 높다.

김호연 SSG닷컴 음료·유가공팀 MD는 “갓로스팅한 신선한 원두를 저렴하게 준비했다”며 “홈카페족을 겨냥한 고급 커피 브랜드 상품을 확대하겠다”고 말했다.