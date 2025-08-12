“성능 30~50% 낮추면 거래 가능” H20 칩은 매출의 15% 美 정부에 지급 합의

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아의 고사양 인공지능(AI) 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’을 중국에 판매하는 것을 허용하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

11일(현지시간) 파이낸셜 타임스(FT)에 따르면, 트럼프 대통령은 이날 백악관 기자회견에서 “엔비디아의 블랙웰 칩으로 거래를 하지 않을 것”이라면서도 “성능을 30~50% 낮춘 블랙웰에 대해선 거래를 할 가능성이 있다”고 말했다.

이어 블랙웰 칩에 대해 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 협상 시기에 대해서는 “그가 그 문제로 다시 나를 만나러 올 것이라 생각한다”며 “그건 대형 모델의 비향상 버전이 될 것”이라고 말했다.

엔비디아의 최신 반도체 블랙웰 칩은 AI 소프트웨어를 생성 및 구동하는 데 핵심이다. 미국은 중국에 대한 고성능 AI 반도체 수출을 통제하고 있다.

그는 이와 함께 성능이 떨어지는 H20 AI 칩을 중국에 판매하는 대신 매출의 15%를 미 정부에 지급하는 별도 합의가 이미 엔비디아와 체결됐다고 확인했다. 같은 조건이 AMD의 MI308 칩에도 적용될 예정이다.

FT는 트럼프 대통령이 수수료의 사용처를 결정하지 않았다고 소식통을 인용해 보도했다.

트럼프 대통령은 엔비디아가 중국에 H20 칩을 수출할 수 있도록 허가한 것에 대해 “이미 중국이 보유한 구식”이라고 말했다.

이러한 가운데 중국은 미국과의 무역 협상에서 고대역폭 메모리(HBM) 칩 수출 제한을 완화해줄 것을 요청한 것으로 알려졌다.